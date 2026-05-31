Мировой уровень коррупции падает: кто возглавил рейтинг и на каком месте Украина

Глобальный уровень восприятия коррупции ухудшился впервые за десять лет. Согласно инфографике Visual Capitalist на основе Индекса восприятия коррупции 2025 года, средний мировой показатель CPI снизился до 42 баллов из 100 .

Индекс оценивает страны по шкале от 0 до 100, где 0 означает очень высокий уровень коррупции, а 100 — самый низкий уровень ее восприятия. При оценке учитываются политические, правовые, экономические, социокультурные и факторы безопасности.

Кто в лидерах

Лучшие результаты традиционно показывают страны Северной Европы. Лидером рейтинга стала Дания с результатом 89 баллов. Далее следуют Финляндия — 88 баллов, Норвегия — 81 балл, Швеция — 80 баллов, а также Новая Зеландия — 81 балл.

Среди стран с высокими показателями также: Сингапур — 84 балла, Австралия — 76 баллов, Канада — 75 баллов, Уругвай — 73 балла, Япония — 71 балл.

США показали худший результат

США заняли 29 место с результатом 64 балла. Как отмечается на инфографике, это самый низкий показатель страны за все время наблюдения.

Для сравнения, Великобритания имеет 70 баллов, Франция — 66 баллов, Испания — 55 баллов, Италия — 53 балла, Польша — 53 балла, Украина — 36 баллов.

Где ситуация самая плохая

Самые низкие показатели зафиксированы в странах, страдающих слабыми институтами, войнами, политической нестабильностью и низким качеством государственного управления.

Среди стран с худшими результатами: Сомали — 9 баллов, Южный Судан — 9 баллов, Сирия — 12 баллов, Ливия — 13 баллов, Йемен — 13 баллов, Судан — 15 баллов, Д Р Конго — 20 баллов, Россия — 22 балла, Иран — 23 балла.

Количество самых успешных стран сократилось

Одним из ключевых сигналов стало сокращение числа стран с самыми высокими показателями. Если десять лет назад 12 стран имели более 80 баллов, то в 2025 году таких осталось всего пять .

Это свидетельствует о том, что даже государства с развитыми демократическими институтами сталкиваются с растущим давлением на систему управления, прозрачность и верховенство права.