Каким будет курс доллара в июне: эксперт назвал три сценария

В июне у гривны есть сезонные шансы на укрепление, однако в этом году валютный рынок будет зависеть не только от традиционного снижения деловой активности и сокращения импорта. Ключевыми факторами для курса станут поступления внешней помощи, политика НБУ, динамика евро на мировом рынке и ситуация с безопасностью. По базовому сценарию, доллар может остаться в диапазоне 44−45 грн. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

• Сценарий 1: сезонно традиционный июнь (базовый)

По словам Шевчишина, исторически июнь — это месяц укрепления гривны по отношению к доллару благодаря сезонным трендам и снижению деловой активности.

«Прозвенели последние школьные звонки, начинается сезон отпусков. Собственная плодоовощная продукция поступает на прилавки, импорт падает. Цены стабилизируются. За последние 26 лет в 21 случае гривна укреплялась в среднем на 0,9% (максимально на 4,2% в 2008 году), и лишь в 5 случаях девальвировала в среднем на 0,6% (максимально на 1,4% в 2003 году)», — пишет аналитик.

По его словам, каждый год имеет свои особенности и риски. Но исходя из позитивных ожиданий возобновления внешнего финансирования в июне, которое не повлияет на действующую бюджетную и монетарную модель, позицию НБУ относительно поддержки привлекательности гривны, и в случае отсутствия критических факторов влияния на безопасность, гривна к доллару останется в диапазоне 44−45 грн. Что может поддержать доллар, так это падение евро на мировом рынке, как это было в мае.

Евро сезонно в мае достаточно волатилен, с незначительным понижательным давлением. А поскольку НБУ удерживает евро от значительных коррекций, получается, что евро будет в незначительном диапазоне 51−51,90 грн.

• Сценарий 2: Оптимистический

«Изучая график курса доллара, видно, что если курс доллара снизится ниже 44 грн, то гривна выйдет из восходящего тренда этого года, и, соответственно, откроется окно возможности возврата к 43,5 грн. Такая тенденция возможна в случае резкого укрепления евро на мировом рынке, например, если у ФРС США будет „голубиная“ риторика. Или, например, если будут действия НБУ, нацеленные на ослабление доллара и евро, благодаря значительным внешним поступлениям и снижению рисков безопасности», — прогнозирует Шевчишин.

• Сценарий 3: Негативный

«Это негативный сценарий, который может нивелировать влияние сезонных тенденций. Откровенно говоря, в условиях жестких валютных ограничений, недостаточной гривневой ликвидности и активного контроля НБУ за рынком — раскачать курс невозможно. Поэтому это альтернативный сценарий с низкой вероятностью. Однако, если НБУ увидит реализацию долгосрочных рисков, требующих ослабления курса, мы увидим переход курсов на новые уровни за счет контролируемой регулятором девальвации. Хотя допускаю, что даже в таком сценарии ослабление гривны в июне будет незначительным — до 1%. Но вот дальше будет непереливки», — отмечает эксперт.

По его словам, перед переходом к этому сценарию сначала мы увидим сигналы.

«Помимо неспособности Рады и пассивности ЕС, мы увидим, как Минфин начнет активно привлекать валюту и гривну на внутреннем рынке для финансирования бюджета (такая себе капитуляция финансистов и понимание того, что и в июле помощи может не быть). Продавцы валюты начнут удерживать валюту от продажи, усугубляя дефицит, в то время как НБУ будет сокращать интервенции, пытаясь сохранить валютные резервы», — подытожил Шевчишин.