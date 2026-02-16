Финмониторинг по-новому: государство изменяет алгоритм обнаружения подозрительных трансакций

Со 2 февраля 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, существенно изменяющий подход к выявлению рисковых операций и взаимодействию между контролирующими органами. Об этом написала Нина Южанина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Хронология

В 2025 году ГНС, Госфинмониторинг и БЭБ подписали трехсторонний Меморандум о сотрудничестве. Тогда речь шла об усилении обмена информацией, создании совместных рабочих групп и координации действий в борьбе с финансовыми преступлениями.

А уже со 2 февраля 2026 г. эти наработки перешли в практическую плоскость — через обновленный порядок финансового мониторинга, который формализует риск-ориентированный подход и расширяет возможности межведомственного взаимодействия.

Что позволит обмен

Обмен информацией между службами позволит:

быстрее и точнее идентифицировать подозрительные операции;

повысить эффективность расследований финансовых преступлений;

уменьшить количество махинаций в налоговой сфере;

лучше контролировать потоки средств, связанных с экономической безопасностью.

То есть:

2025 год — этап институционального оформления сотрудничества.

2026 год — начало фактической реализации новых механизмов.

Что ожидает бизнес

Для бизнеса меняется не только риторика, но и инструменты контроля.

Что это может означать на практике?