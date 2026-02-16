Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Финмониторинг по-новому: государство изменяет алгоритм обнаружения подозрительных трансакций

Со 2 февраля 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, существенно изменяющий подход к выявлению рисковых операций и взаимодействию между контролирующими органами. Об этом написала Нина Южанина.

Со 2 февраля 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, существенно изменяющий подход к выявлению рисковых операций и взаимодействию между контролирующими органами.

Хронология

В 2025 году ГНС, Госфинмониторинг и БЭБ подписали трехсторонний Меморандум о сотрудничестве. Тогда речь шла об усилении обмена информацией, создании совместных рабочих групп и координации действий в борьбе с финансовыми преступлениями.

А уже со 2 февраля 2026 г. эти наработки перешли в практическую плоскость — через обновленный порядок финансового мониторинга, который формализует риск-ориентированный подход и расширяет возможности межведомственного взаимодействия.

Что позволит обмен

Обмен информацией между службами позволит:

  • быстрее и точнее идентифицировать подозрительные операции;
  • повысить эффективность расследований финансовых преступлений;
  • уменьшить количество махинаций в налоговой сфере;
  • лучше контролировать потоки средств, связанных с экономической безопасностью.

То есть:

2025 год — этап институционального оформления сотрудничества.
2026 год — начало фактической реализации новых механизмов.

Что ожидает бизнес

Для бизнеса меняется не только риторика, но и инструменты контроля.

Что это может означать на практике?

  • Блокировка рисковых операций. Если банк зафиксирует нетипичные платежи (например, резкий рост оборотов или сложные транзитные схемы), информация будет скорее попадать в контролирующие органы.
  • Внимание к «дроблению бизнеса». Данные о связанных ФОП, общих IP-адресах, персонале, торговых точках могут анализироваться комплексно, а не отдельно.
  • Проверка контрагентов. Операции с компаниями, имеющими признаки рисковости (отсутствие персонала, активов, реальной деятельности) могут стать основанием для дополнительных вопросов.
  • Нерезидентские операции. Платежи за границу, особенно в юрисдикции с повышенным риском, будут попадать под более глубокий анализ.
  • РРО, НДС, наличные потоки. Нетипичные соотношения оборотов и налоговой перегрузки могут стать триггером для межведомственной проверки.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Cummintator
Cummintator
16 февраля 2026, 20:41
#
Але двушечкі на маскву летіти не перестануть. а гойім Миколка ректальний аналіз пройде шо би працювати у «своїй» державі
