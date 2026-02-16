Со 2 февраля 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, существенно изменяющий подход к выявлению рисковых операций и взаимодействию между контролирующими органами. Об этом написала Нина Южанина.
Финмониторинг по-новому: государство изменяет алгоритм обнаружения подозрительных трансакций
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Хронология
В 2025 году ГНС, Госфинмониторинг и БЭБ подписали трехсторонний Меморандум о сотрудничестве. Тогда речь шла об усилении обмена информацией, создании совместных рабочих групп и координации действий в борьбе с финансовыми преступлениями.
А уже со 2 февраля 2026 г. эти наработки перешли в практическую плоскость — через обновленный порядок финансового мониторинга, который формализует риск-ориентированный подход и расширяет возможности межведомственного взаимодействия.
Что позволит обмен
Обмен информацией между службами позволит:
- быстрее и точнее идентифицировать подозрительные операции;
- повысить эффективность расследований финансовых преступлений;
- уменьшить количество махинаций в налоговой сфере;
- лучше контролировать потоки средств, связанных с экономической безопасностью.
То есть:
2025 год — этап институционального оформления сотрудничества.
2026 год — начало фактической реализации новых механизмов.
Что ожидает бизнес
Для бизнеса меняется не только риторика, но и инструменты контроля.
Что это может означать на практике?
- Блокировка рисковых операций. Если банк зафиксирует нетипичные платежи (например, резкий рост оборотов или сложные транзитные схемы), информация будет скорее попадать в контролирующие органы.
- Внимание к «дроблению бизнеса». Данные о связанных ФОП, общих IP-адресах, персонале, торговых точках могут анализироваться комплексно, а не отдельно.
- Проверка контрагентов. Операции с компаниями, имеющими признаки рисковости (отсутствие персонала, активов, реальной деятельности) могут стать основанием для дополнительных вопросов.
- Нерезидентские операции. Платежи за границу, особенно в юрисдикции с повышенным риском, будут попадать под более глубокий анализ.
- РРО, НДС, наличные потоки. Нетипичные соотношения оборотов и налоговой перегрузки могут стать триггером для межведомственной проверки.
Комментарии - 1