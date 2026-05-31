31 мая 2026, 13:26

США конфисковали у Ирана $1 млрд в криптоактивах

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские власти конфисковали иранские криптоактивы на сумму около $1 млрд. Изъятия произошли в рамках операции по экономическому давлению на Тегеран.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские власти конфисковали иранские криптоактивы на сумму около $1 млрд.
Скотт Бессент

Что известно

Выступая на Национальном экономическом форуме имени Рейгана, глава Минфина отметил, что часть владельцев кошельков могла даже не заметить потери средств.

«Мы просто захватили кошельки. Некоторые из их владельцев, возможно, до сих пор не понимают, что доступ к активам уже упущен», — заявил Бессент.

По его словам, конфискация стала частью операции «Экономическая ярость», которую США начали в марте 2025 года. Кампания включает замораживание банковских счетов, арест имущества и изъятие цифровых активов, связанных с Ираном.

Бессент утверждает, что действия Вашингтона существенно ограничили доступ страны к международной финансовой системе и усилили давление на иранскую экономику.

Новая оценка почти вдвое превышает сумму $500 млн, о конфискации которой Министерство финансов США сообщало в конце апреля 2026 года. Кроме того, она значительно больше $344 млн в криптовалюте, замороженных Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC).

По словам Бессента, до начала операции иранские власти ежемесячно получали сотни миллионов долларов доходов, часть из которых распределялась между представителями руководства страны.

Министр также заявил, что Иран столкнулся с серьезными экономическими проблемами. В их числе он назвал высокую инфляцию, ограничение доступа к интернету и трудности с выплатами отдельным категориям государственных служащих.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Роман Мирончук
