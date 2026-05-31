31 мая 2026, 15:10 Читати українською

Буковель под прицелом налоговой: что нашли на курортах и какие штрафы

Буковель и Яремчанщина за первые четыре месяца 2026 официально показали более 5 млрд грн выручек через РРО/ПРРО. Это на 31% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Проверки Налоговой

С начала года на курортах Ивано-Франковской области налоговики провели 211 фактических проверок хозяйствующих субъектов. Выявили ряд нарушений. В результате доначислено 7,3 млн грн штрафов. Кроме того, зафиксированы случаи работы 46 неоформленных работников.

В ходе проверок налоговики также изъяли из незаконного оборота алкогольные напитки на 126,7 тыс. грн и никотинсодержащие жидкости для электронных сигарет общей стоимостью более 18 тыс. гривен.

Кроме того, установлены факты ведения хозяйственной деятельности без государственной регистрации. В частности, без надлежащего оформления работали гостиница, пункт обмена валют и торговый павильон.

Одним из эффективных инструментов контроля стал хронометраж хозяйственных операций в заведениях, декларировавших минимальные выручки. В ходе таких мероприятий объемы операций, проведенных через РРО/ПРРО, в среднем росли на 20 %. Это свидетельствует о существенном занижении реальных доходов отдельными субъектами хозяйствования.

Какие наиболее распространенные нарушения

Наиболее распространенные нарушения:

  • непроведение расчетных операций через регистраторы
  • невыдача фискальных чеков установленного образца
  • реализация неучтенных товаров
  • продажа подакцизной продукции без соответствующих лицензий.

Штрафы

Например, в одном из популярных гостинично-ресторанных комплексов, предоставляющих услуги проживания, питания и СПА, налоговики зафиксировали использование труда 11 неоформленных работников, продажу алкогольных напитков без лицензии и выдачу чеков с нарушениями установленных требований. Ожидаемая сумма штрафных санкций превышает 250 тысяч гривен.

Во время проверки одного из ресторанов на территории курорта Буковель установлено проведение расчетов через отмененный РРО, продажа подакцизной продукции без должного отражения в чеках и другие нарушения законодательства. По предварительным оценкам, сумма штрафов составит более 300 тыс. гривен.

Также в одном из магазинов налоговики обнаружили сразу 5 нарушений: невыдача чека, не отражение акцизных марок в чеке, безлицензионная деятельность, реализация неучтенного товара и использование труда неоформленного работника. Из незаконного обращения изъято более 470 бутылок алкоголя без марок акцизного налога на сумму более 125 тыс. гривен. Ожидаемая сумма штрафных санкций превышает 700 тысяч гривен.

Контрольные мероприятия проводились в том числе в выходные дни и охватили заведения общепита, расположенные на верхних станциях подъемников и перекрестках горнолыжных трасс. Работа по детенизации экономики и контролю за соблюдением налогового законодательства продолжается.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
