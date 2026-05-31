В Еврокомиссии посчитали, сколько может принести в бюджет налог на криптоактивы и цифровые услуги

Европейская комиссия оценивает, что новые налоги на цифровые услуги, онлайн-гемблинг и криптоактивы могут обеспечить бюджету ЕС около 11 млрд евро дополнительных ежегодных поступлений. Об этом сообщило издание Euronews со ссылкой на документ, переданный государствам-членам Евросоюза.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Инициативу обсуждают в рамках переговоров по долгосрочному бюджету Европейского Союза на 2028−2034 годы. По словам еврокомиссара по бюджету Пьотра Серафина, прогресс в вопросе новых «собственных ресурсов» необходим для формирования «амбициозного бюджета».

Какие налоги предлагают

Еврокомиссия рассматривает несколько механизмов дополнительного налогообложения. Наибольшую поддержку среди отдельных стран ЕС получил налог на онлайн-гемблинг. По оценке Комиссии сбор в размере 3% от чистого оборота сектора может приносить около 1,9 млрд евро ежегодно.

Что касается цифрового сбора, то ЕС рассчитывает получать примерно 5 млрд евро в год. Речь идет о налоге на цифровую рекламу, посреднические услуги и монетизацию данных пользователей для компаний с глобальным оборотом более 750 млн евро.

Криптовалюты

Отдельный блок касается криптоактивов. В документе рассматривают два варианта:

налог на общий объем криптотранзакций;

налог на прирост капитала от криптоактивов.

По предварительным оценкам Еврокомиссии, налог в размере 0,1% стоимости криптотранзакций способен обеспечить от 3 млрд евро до 4 млрд евро поступлений ежегодно. В то же время оценка для налога на прирост капитала более консервативна — от 1 млрд евро до 2,4 млрд евро в год.

В Комиссии отметили, что оценки остаются неопределенными из-за высокой волатильности крипторинка и сложности определения юрисдикции пользователей.