Правительство для ремонта местных дорог дополнительно направит 3,5 млрд грн. К 1 июня будут завершены ремонты на всех дорогах общего пользования. Это подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.
На ремонт дорог местного значения дадут еще 3,5 млрд грн
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
План Кабмина
«Ожидаемый план — 10 млн квадратных метров дорожного покрытия. Приоритет — дороги с наибольшей нагрузкой, повреждениями и значением для логистики, обороны, эвакуации и работы общин», — отметила глава правительства.
Свириденко сообщила, что на начало мая уже завершены основные работы на ключевых международных трассах.
Читайте: 12,6 млрд грн на дороги в 2026 году: правительство распределило средства на ремонт и содержание трасс
«Государственная специальная служба транспорта продолжает ремонты в 40-километровой зоне возле столкновения. Работы продолжаются на 59 участках общей протяженностью более 1200 км», — подчеркнула премьер-министр Украины.
Сколько стоит ремонт дорог
По словам первого заместителя председателя транспортного комитета
По словам Клименко, в государственном бюджете на 2026 год на содержание дорог (без капитального обновления) предусмотрено 12,6 млрд грн. В то же время на погашение долгов по кредитам, привлеченным в 2019—2023 годах, планируется направить около 15 млрд. грн. Таким образом, объем средств на обслуживание долга превышает расходы на содержание дорожной сети.
Комментарии - 1