На ремонт дорог местного значения дадут еще 3,5 млрд грн

Правительство для ремонта местных дорог дополнительно направит 3,5 млрд грн. К 1 июня будут завершены ремонты на всех дорогах общего пользования. Это подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.

План Кабмина

«Ожидаемый план — 10 млн квадратных метров дорожного покрытия. Приоритет — дороги с наибольшей нагрузкой, повреждениями и значением для логистики, обороны, эвакуации и работы общин», — отметила глава правительства.

Свириденко сообщила, что на начало мая уже завершены основные работы на ключевых международных трассах.

«Государственная специальная служба транспорта продолжает ремонты в 40-километровой зоне возле столкновения. Работы продолжаются на 59 участках общей протяженностью более 1200 км», — подчеркнула премьер-министр Украины.

Сколько стоит ремонт дорог

По словам первого заместителя председателя транспортного комитета В Р Юлии Клименко, в 2020—2023 годах только из государственного бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт дорог было израсходовано более 300 млрд грн — это наибольший объем финансирования за всю историю независимости. Отдельно привлекались кредитные средства, по которым государство сейчас платит 15−19 млрд грн ежегодно в виде процентов и погашения тела долга. Несмотря на масштабные расходы, состояние части дорог остается проблемным.

По словам Клименко, в государственном бюджете на 2026 год на содержание дорог (без капитального обновления) предусмотрено 12,6 млрд грн. В то же время на погашение долгов по кредитам, привлеченным в 2019—2023 годах, планируется направить около 15 млрд. грн. Таким образом, объем средств на обслуживание долга превышает расходы на содержание дорожной сети.