Главное за четверг: ускорение инфляции, международные резервы и спрос на наличные доллары и евро

Инфляция на потребительском рынке в апреле 2026 года по сравнению с мартом составила 1,4%, с апрелем 2025 года — 8,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные 7 мая. Базовая инфляция в апреле по сравнению с мартом составила 0,9%, с апрелем 2025 года — 7,6%.

По предварительным данным на 1 мая 2026 года Международные резервы Украины составили $48 214,7 млн. В апреле они уменьшились на 7,3%.

По просьбе читателей «Минфина» продолжаю рассказывать об инвестициях в украинскую нумизматику, которые можно позволить себе даже со скромным бюджетом. Сегодня поговорим о некоторых памятных монетах из недрагоценных металлов, которые в конце апреля-начале мая этого года продавались в нумизматическом интернет-магазине НБУ. Разберем, как выгодно в них инвестировать.

Что будет с курсом доллара и евро в Украине до конца мая 2026? Мировые рынки снова входят в период высокой волатильности: нефть дорожает из-за напряжения на Ближнем Востоке, инвесторы следят за первыми шагами нового главы ФРС, а евро остается под давлением из-за рисков для экономики Европы.

В апреле 2026 года украинцы значительно сократили чистую покупку наличной иностранной валюты. Спрос как на доллар США, так и евро снизился почти на 60%. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.