Штрафные баллы для водителей: за что могут временно забирать права

В Украине в рамках реформы дорожного движения рассматривается возможность введения системы штрафных баллов для водителей, согласно которой за нарушение ПДД будет начисляться от 1 до 5 баллов в зависимости от степени тяжести нарушения. По достижении порога в 15 баллов водительское удостоверение могут временно приостановить. Об этом в интервью Главреду рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Когда могут приостановить действие водительского удостоверения

По его словам, накопление баллов возможно и за незначительные нарушения, которые оцениваются в 1−2 балла, однако лишение права управления будет происходить только в случае их систематического совершения.

«Только если водитель систематически игнорирует безопасность и набирает достаточно баллов в течение года, действие его удостоверения приостанавливается. То есть это не случайность, а сознательное, опасное поведение на дороге», — отметил Белошицкий.

Влияние на сервисные центры МВД

Он также прокомментировал возможную нагрузку на сервисные центры МВД, которые уже работают с очередями. По его словам, любые новые механизмы требуют времени на запуск и настройку.

«Что касается нагрузки, любое нововведение требует времени и налаживания процессов, так называемой „доработки“. Конечно, на мой взгляд, в дальнейшем это будет стандартный процесс, доведенный до автоматизма, который не будет перегружать систему, в том числе и работу сервисных центров МВД», — добавил он.

Законопроект № 14133 в настоящее время находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины.