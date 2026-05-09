Штрафные баллы для водителей: за что могут временно забирать права

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 мая 2026, 12:38 Читати українською

Штрафные баллы для водителей: за что могут временно забирать права

В Украине в рамках реформы дорожного движения рассматривается возможность введения системы штрафных баллов для водителей, согласно которой за нарушение ПДД будет начисляться от 1 до 5 баллов в зависимости от степени тяжести нарушения. По достижении порога в 15 баллов водительское удостоверение могут временно приостановить. Об этом в интервью Главреду рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В Украине в рамках реформы дорожного движения рассматривается возможность введения системы штрафных баллов для водителей, согласно которой за нарушение ПДД будет начисляться от 1 до 5 баллов в зависимости от степени тяжести нарушения.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Когда могут приостановить действие водительского удостоверения

По его словам, накопление баллов возможно и за незначительные нарушения, которые оцениваются в 1−2 балла, однако лишение права управления будет происходить только в случае их систематического совершения.

«Только если водитель систематически игнорирует безопасность и набирает достаточно баллов в течение года, действие его удостоверения приостанавливается. То есть это не случайность, а сознательное, опасное поведение на дороге», — отметил Белошицкий.

Влияние на сервисные центры МВД

Он также прокомментировал возможную нагрузку на сервисные центры МВД, которые уже работают с очередями. По его словам, любые новые механизмы требуют времени на запуск и настройку.

«Что касается нагрузки, любое нововведение требует времени и налаживания процессов, так называемой „доработки“. Конечно, на мой взгляд, в дальнейшем это будет стандартный процесс, доведенный до автоматизма, который не будет перегружать систему, в том числе и работу сервисных центров МВД», — добавил он.

Законопроект № 14133 в настоящее время находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+11
Aleksandr09
Aleksandr09
9 мая 2026, 13:39
#
В этой стране законы не работают, а пдд так и подавно
+
0
neverice
neverice
9 мая 2026, 15:21
#
В цілому — дуже корисне і правильне рішення. Штрафи не є рівноцінними для всіх учасників руху. Для когось 500 грн суттєві гроші, а хтось їздить на машині, за яку лише по КАСКО платить 100 тис на рік. І 500 грн штрафу для нього взагалі не аргумент дотримуватись ПДР. Як і сильно шкодувати у випадку ДТП. А от ризик позбавлення прав є суттєвим аргументом для абсолютної більшості.
Єдине, не зрозуміло, чому створення аварійної обстановки аж в 5 балів оцінили, а власне ДТП — в 4.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами