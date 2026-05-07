ГНС объяснила, как волонтерам правильно оформить налоговые льготы

В Украине волонтерская деятельность имеет четкую правовую основу: она определена законом как добровольная, некоммерческая и социально ориентированная. Государство предусматривает налоговые льготы для волонтеров — собранные средства или полученное имущество, как правило, не подлежат налогообложению. Однако все зависит от того, как именно эти средства используются, сообщает ГНС.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что нужно знать волонтерам

Согласно законодательству, благотворительная помощь не облагается налогом, если ее получает физическое лицо-волонтер, включенное в официальный Реестр волонтеров.

Ключевое условие — средства или приобретенное имущество должны быть направлены непосредственно на помощь определенным категориям: военнослужащим, правоохранителям, участникам боевых действий, пострадавшим от войны или их семьям. Передача может осуществляться как напрямую, так и через государственные структуры — например, Минобороны, Нацгвардию, СБУ, полицию и другие военные формирования.

Какая сумма не облагается налогом

Не облагается налогом только та сумма, которая фактически использована на благотворительность, а также документально подтвержденные расходы волонтера, связанные с оказанием этой помощи.

Вместе с тем важно помнить: если волонтер собирает средства на свой счет и направляет их не непосредственно в пользу таких лиц, а, например, перечисляет благотворительному фонду или покупает транспортное средство и передает его фонду, налоговые льготы не применяются.

В таком случае сумма собранных средств считается доходом физического лица и включается в его общий годовой налогооблагаемый доход. Соответственно, она подлежит налогообложению на общих основаниях как прочий доход.

Таким образом, для применения налоговых льгот ключевым является целевое использование благотворительных средств — непосредственно в пользу определенных законодательством получателей.

Такие законодательные нормы действуют в течение всего периода проведения мероприятий по обеспечению обороны государства и до конца года, следующего за годом их завершения или отмены военного или чрезвычайного положения.