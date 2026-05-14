Законопроект об увольнении со службы военных, воспитывающих детей с инвалидностью, рассмотрят в комитете на следующей неделе

Законопроект № 15057 , который должен устранить дискриминационную норму и предоставить право на увольнение со службы военным, воспитывающим детей с инвалидностью до 18 лет, планируют вынести на рассмотрение профильного комитета уже на следующей неделе. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Что анонсировал Гетманцев

По его словам, вопросы движения этого законопроекта активно поднимаются в комментариях граждане и военнослужащие. После консультаций с руководством комитета было условлено рассмотреть документ в ближайшее время.

«Это вопрос справедливости, который нельзя откладывать», — подчеркнул он.

На что направлен законопроект

Законопроект № 15057 направлен на то, чтобы военнослужащие, самостоятельно или вместе со вторым родителем воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет, могли получить право на увольнение с военной службы.

Речь идет об устранении неравенства в действующем законодательстве и обеспечении дополнительной защиты для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.