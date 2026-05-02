Трамп объявил о повышении пошлин на автомобили из ЕС до 25%: детали новой торговой войны

Президент США Дональд Трамп анонсировал изменения в торговой политике по Европейскому Союзу. Из-за якобы несоблюдения Брюсселем ранее согласованных торговых соглашений Соединенные Штаты уже на следующей неделе существенно повысят таможенные пошлины на импорт европейского автотранспорта. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Повышение пошлины: На следующей неделе тарифы на ввозимые из ЕС в США легковые и грузовые автомобили возрастут с 15% до 25%.

Исключения для локального производства: Трамп подчеркнул, что транспортные средства, производимые непосредственно на заводах в США, будут освобождаться от уплаты любых пошлин.

«Я рад объявить, что в связи с тем, что Европейский Союз не соблюдает полностью согласованное с нами торговое соглашение, уже на следующей неделе я повышу пошлины на автомобили и грузовики из ЕС, которые импортируются в Соединенные Штаты. Уровень пошлины будет увеличен до 25%», — написал Трамп.

Рекордные инвестиции

По словам президента, сейчас в США ведется строительство многочисленных заводов по производству авто и грузовиков, объем инвестиций в которые уже превысил $100 млрд. Трамп назвал это историческим рекордом для американской промышленности.

«Сейчас идет строительство многих автомобильных и грузовых заводов, в которые инвестируют более 100 миллиардов долларов — это рекорд за всю историю автомобилестроения. Эти предприятия, на которых будут работать американские рабочие, вскоре откроются — ничего подобного тому, что сейчас происходит в Америке, раньше не было», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что эти меры направлены на защиту американских рабочих мест. Новые заводы будут укомплектованы американским персоналом и откроются в ближайшее время.

Напомним

«Минфин» писал, что Япония и Южная Корея готовятся реализовать масштабные инвестиционные обязательства перед США на общую сумму $900 млрд. Это стало результатом договоренностей с президентом Дональдом Трампом, который в прошлом году согласился ограничить пошлины для этих стран на уровне 15% в обмен на колоссальные вливания в американскую экономику.