українська
1 мая 2026, 7:10

Спрос есть, легких денег уже нет: что происходит в IT-секторе Украины с работой и зарплатами

Украинские IT-шники, которые до недавнего времени считались едва ли не самыми «благополучными» по работе и зарплатам, резко утратили позиции на «ярмарке вакансий». На первый взгляд, с рабочими местами в IT-секторе по-прежнему все хорошо. Но изменилась логика найма. «Минфин» разбирался, что сейчас происходит в IT-секторе с работой и зарплатами.

Работодатели не хотят брать «лишних» специаистов, рассчитывая на искусственный интеллект

В прошлом году в Украине появилось 78 тысяч IT-вакансий. «Это на 30% больше, чем в 2024 году, и лучший результат с начала полномасштабного вторжения», — подсчитал Дмитрий Овчаренко, CEO R&D компании Alcor и представитель ассоциации IT Ukraine в США. Но он также говорит, что логика найма IT- специалистов теперь другая.

«Компании больше не нанимают массово, а закрывают конкретные потребности. Один из наших клиентов нанял 20 инженеров в прошлом году и хотел привлечь еще 20 в этом. Но из-за бурного развития искусственного интеллекта эти планы поставлены на паузу», — говорит Овчаренко.

Многие IT теряют и в зарплатах. «Middle Node.js ранее платили 4 тысячи долларов, сейчас — 3 900, для UI/UX Middle оклады снизились с 3 500 до 3 300 долларов. Это не критично, но показательно», — отметил Овчаренко.

Украинский IT-рынок одновременно растет по вакансиям, но становится более избирательным и конкурентным, с четким фокусом на узкую экспертизу и высококлассные кадры, особенно в направлениях ИИ и Data.

Для многих украинских IT-шников, особенно новичков, которые массово переквалифицировались на модную и доходную профессию с началом войны, такие изменения стали неприятным сюрпризом.

Кто крадет работу у IT-шников

По данным исследовательской компании «Социополис», большинство опрошенных ею экспертов (47,6%) заявило о стагнации IT-сферы в Украине. Она проявляется, в частности, в сокращении заказов, заморозке проектов или уменьшении их бюджетов, и в целом в «схлопывании» рынка.

В частности, стало меньше заказчиков-иностранцев. «Причина — война и военное положение, которые значительно увеличивают риски и неопределенность для клиентов украинских IT-компаний», — говорится в отчете «Социополиса».

Отметим, что одним из главных «раздражителей» для иностранных заказчиков являются сложности с бронированием IT-шников от мобилизации. «Работать на условиях, что завтра ключевых специалистов могут мобилизовать, и проект как минимум зависнет на неопределенное время, мало кто хочет. Клиенту проще заплатить немного больше, но привлечь более „надежных“ спецов, к примеру, из Восточной Европы», — сказал «Минфину» руководитель небольшой IT-фирмы.

По данным Опендатабот, за последний год крупнейшие IT-компании Украины получили совокупный доход почти в 54,7 млрд гривен, что на 3% меньше, чем годом ранее. К примеру, компания GlobalLogic потеряла 7% дохода (хотя при этом смогла увеличить прибыль на 15% — до 748 млн гривен), «Эпам Системз» снизила доход на 10% — до 10,22 млрд, «Люксофт Солюшнс» — на 11% и т. д.

По данным «Социополиса», самыми быстро растущими направлениями IT-рынка являются MilTech и развитие, и более широкое использование искусственного интеллекта, причем последняя тенденция, по мнению опрошенных экспертов, только усиливает негативные тенденции в IT-секторе.

Почти треть опрошенных говорят и об уменьшении спроса на IT-специалистов. 19% — указали на сокращение персонала.

«В целом количество вакансий за прошлый год на рынке даже выросло — на 30%, по сравнению с 2024 годом, и до максимальных отметок с начала полномасштабного вторжения — до 78 тысяч. Но изменилась сама логика найма. Компании больше не нанимают массово, а закрывают конкретные потребности.

Но из-за бурного развития искусственного интеллекта эти планы поставлены на паузу — увеличивать продуктивность можно без найма людей. Вместо массового привлечения специалистов, им теперь нужны всего несколько Senior+ c ИИ и Cloud, Data Engineers. Быстрее всего растет спрос на AI/ML — ИИ/машинное обучение, роботизированные системы и дроны — почти в три раза за год", — рассказал «Минфину» Овчаренко.

То есть сейчас реализуется сценарий, о котором предупреждали эксперты, — искусственный интеллект уже массово вытесняет из профессии IT-шников.

Отдельные профильные площадки отмечают снижение количества новых вакансий и увеличение числа претендентов на них.

Data Analyst djnni.co Елена Руденко заявляет, что на этом ресурсе за последние два месяца — минус 600 вакансий и плюс 3 тысячи кандидатов. Активизацию кандидатов заметили также на DOU — в прошлом году отклик на вакансии составил в среднем 19 тысяч, в этом — почти 20 тысяч, а в марте — 23 тысячи.

При этом на DOU рекордно выросло число вакансий от IT-компаний, которые работают на оборонную сферу — 1 120, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

«До войны IT-рынок был рынком сотрудников, сейчас — это рынок работодателей. Ранее специалисты диктовали условия и за классными IT-шниками стояли очереди. Сейчас очередей нет. Что касается «джуниоров», то там вообще беда — люди продолжают учиться на курсах, считая, что смогут со старта получить работу и хорошую зарплату, а потом сталкиваются с тем, что работы нет.

Для «миддлов» и «сеньоров» ситуация немного лучше, но все равно есть проблемы. Компании-работодатели, особенно те, кто не сумел релоцировать сотрудников в Европу, и являются подрядчиками иностранных заказчиков, теряют заказы. Со стороны заказчика один из главных вопросов — а если завтра сотрудника мобилизуют или не будет электроэнергии, как вы успеете сделать работу. Поэтому многие ищут другие рынки, в частности, больше переориентируются на Индию, Египет, а для IT-шников в Украине наступили не лучшие времена", — говорит совладелица компании AlDocs и главный редактор профильного издания ProIT Олеся Остафиева.

Сколько платят в IT

Проблемы в IT-секторе уже сказались и на зарплатах. По словам Дмитрия Овчаренко, они упали, но не критично, — по крайней мере, пока.

К примеру, Middle Node.js ранее платили 4 тысячи долларов, сейчас — 3 900, для UI/UX Middle оклады снизились с 3 500 до 3 300 долларов. У специалистов уровня PHP, React. DevOps оклады остаются стабильными. А, к примеру, вознаграждения для Senior ML Engineer за последний год выросло на 22% — с 5 750 до 7 000 долларов в месяц, для Lead-уровня это уже 8 500 долларов, — говорит Овчаренко. Senior Blokchain Developer в среднем получают 6 400 долларов, это на 28% больше, чем в прошлом году.

«По итогам первого квартала 2026 года, нанимают более дешевых разработчиков, чем ранее. Среднее пожелание разработчика, у которого от 7 лет опыта, — 4,5 тысячи долларов, 5−6 лет — 3,5 тысячи, 3−4 года — 2,2 тысячи (в прошлом году было 2,5 тысячи), 2 года — 1 500 долларов (в прошлом году — 1 200), 1 год — 600−700 долларов. При этом год опыта на рынке практически ничего не стоит, специалистам без опыта предлагают 500 долларов», — говорит Data Analyst djnni.co Елена Руденко.

Как показывает опрос «Социополиса», эксперты в отношении зарплат настроены пессимистично: 40,9% считают, что в ближайшие 1−2 года оклады специалистов практически не изменятся, 36,4% — прочат дальнейшее сокращение, и только 18,2% — ждут роста. Последние рассчитывают, что из-за выезда за границу и мобилизации IT-шников в Украине может возникнуть их дефицит, что и должно, по их мнению, заставить работодателей платить больше.

Причем более половины экспертов полагают, что тенденция сокращения зарплат будет длиться до конца войны, а 36,3% — прогнозируют общий спад еще в течение до трех лет после окончания военного положения.

Показательно, что больше всего стабильности опрошенные эксперты прочат продуктовым компаниям: 54,8% считают, что в этом сегменте зарплаты в обозримом будущем падать не будут. А вот по сервисным компаниям, наоборот, половина экспертов ожидают снижения зарплат. 40,9% опрошенных экспертов считают, что уменьшатся вознаграждения также в IT-стартапах.

Что касается отдельных специалистов, то больше всего проблем с зарплатами и дальше будет у младших спецов (junior) — почти 70% опрошенных считают, что ставки и дальше будут падать. Для «середнячков» (middle) прочат также небольшое проседание окладов. И только старшие специалисты (senior), по мнению опрошенных экспертов, могут рассчитывать на стабильные или даже увеличенные оклады.

Главным риском для зарплат эксперты называют дальнейшее сокращение заказов от иностранных компаний, а также военные риски и связанную с ними неопределенность. Но свою роль играет также перенасыщенность рынка специалистами, что уменьшило дефицит кадров и повысило конкуренцию за вакансии.

Автор:
Людмила Каплун
