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9 июня 2026, 8:42 Читати українською

ИИ и рынок труда: в Минэкономики ответили, останутся ли украинцы без работы

Искусственный интеллект в Украине не будет вытеснять работников, а будет помогать бизнесу работать более эффективно в условиях острого кадрового дефицита. Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев, пишет УНИАН.

Искусственный интеллект в Украине не будет вытеснять работников, а будет помогать бизнесу работать более эффективно в условиях острого кадрового дефицита.

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Что говорят в Минэкономики

«Я думаю, что искусственный интеллект повысит производительность. Человек сможет выполнять больше работы за то время, которое у него есть. В Украине очень специфическая ситуация, которой нет у наших соседей. Из-за дефицита людей берут, переобучают, каждому можно найти работу. Такой ситуации у наших соседей в Европе нет. И поэтому нам кажется, что будет вполне естественно, когда ИИ просто будет помогать работодателям с теми людьми, которые у них есть», — сказал он.

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В свою очередь, директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк отметила, что часть проблем с нехваткой работников можно решить благодаря модернизации производств и автоматизации отдельных процессов.

По ее словам, украинские предприятия уже активно внедряют роботизированные системы, выполняющие часть рутинных операций, ранее нуждавшихся в ручном труде.

«Бизнес постоянно пытается делать модернизацию. По возможности они принимают участие в различных международных выставках, ищут оборудование, которое может условно помочь заменить ручной труд, а этого человека, который может быть на предприятии, можно переучить или предоставить дополнительные навыки для той работы, где без человека никак», — сказала Жовтяк.

Какие специальности ИИ вытесняет уже сегодня?

Автоматизация всегда начинается там, где можно разложить работу на четкие, повторяющиеся действия. Если процесс держится на скрипте, шаблоне, типовой проверке, сортировке документов или первичном отборе, ИИ все более уверенно принимает такие функции.

World Economic Forum прогнозирует наибольшее сокращение именно в административных и секретарских ролях. Под давлением — кассиры, операторы ввода данных, банковские работники «на стойке», работники обработки документов и другие позиции, где ключевую часть работы составляет повторяющаяся рутина.

Под давлением оказываются и люди, вовлеченные в клиентскую поддержку, телемаркетинг и рекрутинг. Там, где еще вчера потребовались большие команды операторов или младших рекрутеров, теперь достаточно системы, которая одновременно обрабатывает тысячи обращений, отвечает за скриптом, проводит первичную диагностику, сортирует резюме, задает стандартизированные вопросы и передает человеку только финальный этап отбора.

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Даже сферы, еще недавно казавшиеся защищенными — например, перевод, дизайн или первичная аналитика, — быстро теряют этот иммунитет. Нейросети уже хорошо работают с контекстом, стилем, резюмированием, поиском закономерностей и подготовкой черновиков.

Новые профессии эры искусственного интеллекта

Наряду с трансформацией старых ролей технологическая революция создает совершенно новые виды занятий, которых еще несколько лет назад не существовало. Одним из самых заметных явлений стал запрос на инженеров подсказок (prompt engineers). Эта профессия возникла как ответ на потребность в эффективной коммуникации с нейросетями. Такой специалист является своего рода переводчиком между человеческим языком и языком алгоритмов, создавая сложные текстовые запросы для получения максимально точного результата.

Ведущие разработчики, такие как OpenAI и Anthropic, уже сегодня предлагают топовым специалистам в этой сфере зарплаты, достигающие $300 тысяч в год, превращая умение «разговаривать» с машиной в один из самых дорогих навыков десятилетия.

С стремительным внедрением алгоритмов в критические сферы жизни возникла острая потребность в AI-этиках и офицерах по соответствию (compliance officers).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
gorobezus
gorobezus
9 июня 2026, 9:41
#
Дык уже посчитали, и оказалось что не так уже и дороже кожаные мешки с костями обходятся, а зачастую — дешевле, чем ИИ. Потому что ИИ приходится оплачивать каждый запрос, а не результат, это первое, а запросов до получения нужного результата может быть много, а второе — результат работы ИИ должен оценивать эксперт с высокой квалификацией и высокой ЗП. Ну и не следует забывать что ИИ хорошо справляется с ТИПОВЫМИ задачами, а вот с задачами по которому обучающего материала нет, либо достоверность низкая — то малолетка после колледжа может порой результат получше выдать.
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0
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
9 июня 2026, 10:31
#
«Україні критично бракує робочих рук, тож державі вже зараз необхідно додатково залучити близько 4,5 мільйона працівників.»
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