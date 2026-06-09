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9 июня 2026, 11:00 Читати українською

Украинцы покидают Польшу: кто занимает их рабочие места и будет ли путь назад

Польский рынок труда переживает масштабную трансформацию: граждане Украины постепенно переезжают в страны Западной Европы в поисках лучших условий. Их вакансии оперативно занимают работники из Азии и Южной Америки. Детали структурных изменений обнародовало издание wnp.pl.

Польский рынок труда переживает масштабную трансформацию: граждане Украины постепенно переезжают в страны Западной Европы в поисках лучших условий.

Общее количество иностранцев, трудоустроенных в Польше, превысило 1,17 млн человек. Это в шесть раз больше, чем было в 2015 году. Хотя украинцы остаются самой многочисленной группой (около 779 тыс. по состоянию на конец 2024 года), их преимущество на рынке стремительно сокращается.

Новые игроки на рынке труда

Польские работодатели, сталкиваясь с острым дефицитом кадров, активно диверсифицируют каналы найма. Статистика свидетельствует, что вакансии в логистике, промышленности и строительстве все чаще заполняют граждане: Непала, Индии, Филиппин, Колумбии.

Эксперты отмечают, что средняя зарплата таких работников примерно на 10% выше минимальной, что делает польский рынок достаточно привлекательным для жителей отдаленных регионов, несмотря на постепенный отток украинцев.

Наибольший риск для украинских трудовых мигрантов заключается в том, что после завершения войны возвращение на прежние рабочие места может быть затруднено. Польские компании, которые уже инвестировали в адаптацию и обучение новых работников из других стран, вряд ли будут массово увольнять их ради прежних кадров.

Почему украинцы выбирают Запад

Смена приоритетов вызвана двумя главными факторами: доступом к рынкам труда Западной Европы (где уровень оплаты труда выше) и гибкостью социальных систем.

Несмотря на то, что Польша остается «воротами» для многих беженцев, стагнация реальных доходов и рост расходов на жизнь заставляют украинцев искать альтернативы. На данный момент острейшая потребность в иностранных руках сохраняется в секторах:

  • производства (простые физические работы);

  • логистики и складского хозяйства;

  • HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес);

  • торговли.

Ситуация с дефицитом кадров в Польше становится системной, что заставляет правительство и бизнес пересматривать миграционную политику, ориентируясь на значительно более широкую географию привлечения персонала, чем это было до 2022 года.

Читайте также: Украинцам в Польше грозят налоговые долги: кого могут заставить заплатить

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
9 июня 2026, 14:14
#
«середня зарплата таких працівників приблизно на 10% вища за мінімальну». Враховуючи, що мінімальна в Польщі 3600 злотих після податків, то багато кому в Польщу їхати на заробітки буде банально не цікаво. Жити на них там ще менш цікаво. А ті що там зараз працюють, бо вибору особливо немає. Але судячи з усього і вони потихеньку шукають кращих умов.
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