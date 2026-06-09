Украинцы покидают Польшу: кто занимает их рабочие места и будет ли путь назад

Польский рынок труда переживает масштабную трансформацию: граждане Украины постепенно переезжают в страны Западной Европы в поисках лучших условий. Их вакансии оперативно занимают работники из Азии и Южной Америки. Детали структурных изменений обнародовало издание wnp.pl .

Общее количество иностранцев, трудоустроенных в Польше, превысило 1,17 млн человек. Это в шесть раз больше, чем было в 2015 году. Хотя украинцы остаются самой многочисленной группой (около 779 тыс. по состоянию на конец 2024 года), их преимущество на рынке стремительно сокращается.

Новые игроки на рынке труда

Польские работодатели, сталкиваясь с острым дефицитом кадров, активно диверсифицируют каналы найма. Статистика свидетельствует, что вакансии в логистике, промышленности и строительстве все чаще заполняют граждане: Непала, Индии, Филиппин, Колумбии.

Эксперты отмечают, что средняя зарплата таких работников примерно на 10% выше минимальной, что делает польский рынок достаточно привлекательным для жителей отдаленных регионов, несмотря на постепенный отток украинцев.

Наибольший риск для украинских трудовых мигрантов заключается в том, что после завершения войны возвращение на прежние рабочие места может быть затруднено. Польские компании, которые уже инвестировали в адаптацию и обучение новых работников из других стран, вряд ли будут массово увольнять их ради прежних кадров.

Почему украинцы выбирают Запад

Смена приоритетов вызвана двумя главными факторами: доступом к рынкам труда Западной Европы (где уровень оплаты труда выше) и гибкостью социальных систем.

Несмотря на то, что Польша остается «воротами» для многих беженцев, стагнация реальных доходов и рост расходов на жизнь заставляют украинцев искать альтернативы. На данный момент острейшая потребность в иностранных руках сохраняется в секторах:

производства (простые физические работы);

логистики и складского хозяйства;

HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес);

торговли.

Ситуация с дефицитом кадров в Польше становится системной, что заставляет правительство и бизнес пересматривать миграционную политику, ориентируясь на значительно более широкую географию привлечения персонала, чем это было до 2022 года.

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