В ЕС назвали страны с наиболее нестабильной занятостью

Франция, Италия, Испания и Греция имеют одни из самых высоких показателей работников на срочной или неполной занятости. Некоторые из этих стран пытаются решить эту проблему, в то время как в других местах работа с неполной занятостью становится все более популярной, пишет Euronews.

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Временная работа

Это может звучать парадоксально, но для многих работников по всей Европе временная работа является постоянным условием.

Приблизительно каждый 11-й работник в ЕС работает в INE — сокращение от принудительной нестандартной занятости.

Пребывание в INE означает, что люди вынуждены переходить с одной работы с неполным рабочим днем, срочной работой или работой по принципу «гиг-экономика» на другую, поскольку они не могут найти стабильные альтернативы, такие как постоянный контракт на полный рабочий день.

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Eurofound утверждает, что реальное количество людей в INE может быть даже выше одного из 11, причем особенно пострадали молодые работники.

Европа, похоже, разделена на три отдельных группы, когда речь идет об INE.

Страны с наиболее нестабильными рынками труда в этом смысле находятся в Средиземноморье, кроме Финляндии.

Италия возглавляет список, где почти каждый пятый работник работает вынужденно по временным или неполным контрактам, а также наблюдается наибольший рост этого типа занятости в ЕС с 2006 года (+6%).

Испания следует за общим количеством рабочих мест INE с 17%, в то время как Кипр, Португалия и Греция имеют более 12%.

Самые низкие показатели были обнаружены в центрально-восточноевропейском блоке с относительно новыми членами ЕС. Далее следует кластер более богатых стран — Австрия, Германия,Дания, Нидерланды, Ирландия — с более сбалансированным соотношением от 4% до 5%.

Кто типичный работник INE?

По данным Eurofound, люди на нестабильной работе «непропорционально сосредоточены среди рабочих с начальным образованием».

В Европе средний показатель почти не изменился за последние два десятилетия, снизившись с 11% в 2006 году до 9% в 2024 году, после достижения пика в 13% в 2015 году.

Женщины более подвержены этому, чем мужчины, причем наиболее выраженные гендерные разногласия наблюдаются во Франции и Германии, а самые маленькие — в Великобритании, Польше и Литве.

Eurofound обвиняет в этом несоответствии «прямую дискриминацию на рынке труда», объясняя, что некоторые временные контракты могут даже использоваться как «средства отбора работников, чьи обязательства работодатели считают неопределенными из-за семейных обязанностей».

Как Польша и Испания ведут борьбу с неопределенностью занятости?

Польша и Испания имеют две общие черты. Обе страны являются одними из самых быстрорастущих экономик Европы, а также имеют меры, направленные на стабилизацию рынка труда.

Польша испытала самое стремительное сокращение количества рабочих мест в сфере независимых инвестиций (INE) в блоке за последние два десятилетия — с почти 22% в 2006 году до 7% в 2024 году.

Это благодаря изменениям в трудовом кодексе, которые с 2016 г. ограничили использование временных контрактов и повысили их налогообложение, что сделало их менее привлекательными для работодателей.

Испания решила эту проблему, введя постоянный контракт для сезонных или периодических работников — барыста, фермеров, персонала гостиниц — который называется fijo discontinuo. Это циклический временный контракт, который ежегодно возобновляется без срока действия. Когда снова начинается «высокий сезон», работодатель юридически обязан вернуть работника на работу.

Другими странами, продемонстрировавшими соответствующие тенденции к снижению, являются Германия и три страны Балтии.

Где популярные сокращенные рабочие недели?

В то же время, есть несколько стран, где контракты INE, в частности, работы на условиях неполного рабочего дня, являются сознательным выбором работников.

В Нидерландах 45% работников, работающих неполный рабочий день, добровольно выбрали это вместо полного рабочего дня. Такие договоренности являются «широко распространенными и культурно укорененными», говорят исследователи.

Соседняя Бельгия демонстрирует 25% показатель после введения «системы кредитования рабочего времени» — серии законов, направленных на повышение гибкости работы, «чтобы помочь работникам совмещать карьеру с семейной жизнью», — говорится в исследовании Католического университета Лувена.