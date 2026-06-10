Пункт «Шегини — Медика» закрывают для автобусов в Польшу с 15 июня

По информации таможенной администрации Республики Польша, с 15 июня 2026 года начинаются ремонтные работы автобусной полосы движения на въезд в Республику Польша в пункте пропуска «Шегини — Медика», сообщает пресс-служба Таможни.

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Когда закончатся ремонтные работы

По предварительной информации, работы продлятся до ноября 2027 года.

В связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска «Шегини — Медика» на этот период осуществляться не будет.

В то же время пропуск автобусов из Польши в Украину будет происходить в штатном режиме.