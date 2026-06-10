Отпуск в укрытии: как страх перед украинскими дронами убивает латвийский бизнес

В живописном регионе Латвии, известном как «Край голубых озер», туристический сезон оказался под угрозой. Владельцы гостевых домов сообщают о массовых отменах бронирований: отдыхающие боятся оказаться в зоне действия украинских беспилотников, которые попадают в воздушное пространство стран Балтии. Об этом сообщает Reuters.

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Мартинс Кискенко, владелец гостевого дома «Birdwhistles», расположенного всего в 50 км от российской границы, отмечает, что в этот период все номера обычно заняты. Однако сейчас — пусто. Даже две свадебные вечеринки, запланированные на лето, были отменены в последний момент: пары не захотели, чтобы гостям пришлось искать укрытие во время воздушной тревоги.

Ситуация критическая для всего сектора: по данным региональной ассоциации туристического бизнеса, около 500 малых предприятий уже столкнулись с финансовыми трудностями. 85% опрошенных предпринимателей сообщили об отмене бронирований и критическом уменьшении выручки, а некоторые потеряли более половины будущего дохода.

Дроны как следствие «глушилок»

Инциденты с дронами в Латвии продолжаются с марта. По словам Киева и представителей НАТО, беспилотники сбиваются с курса из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Несмотря на то что физически в Латвии никто не пострадал, регулярные оповещения об опасности и необходимость искать хоть какое-то укрытие стали психологическим испытанием для туристов.

Особое беспокойство вызывает отсутствие инфраструктуры безопасности. «Когда я строил свой гостевой дом, укрытие не было требованием», — сухо замечает Кискенко. В прошлом месяце два дрона взорвались в центре города Резекне, а еще два попали в нефтебазу неподалеку, вызвав пожар.

Местные власти пытаются убедить жителей и туристов, что регион безопасен. Премьер-министр страны Андрис Кулбергс даже сообщил, что планирует провести свой летний отпуск именно здесь.

Елена Кияшко, представительница ассоциации туристического бизнеса, убеждена, что страхи туристов преувеличены: «Мы здесь живем и не чувствуем прямой угрозы. Вероятность попасть в ДТП в Риге значительно выше, чем столкнуться с дроном в лесу». Однако, похоже, что эмоциональный фактор пока преобладает над статистикой безопасности.

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