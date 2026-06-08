В Украине запустили «Обрій» — цифровую экосистему рынка труда

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о системе

Обрій строится как цифровая экосистема карьерного сопровождения, ведущая человека на протяжении всей работоспособной жизни — от профилирования интересов, навыков в школе и выбора профессии до трудоустройства, переучивания и повышения квалификации. Также система на основе искусственного интеллекта помогает подобрать оптимальную образовательную траекторию и работу.

Обрій выстраивает сквозную цифровую экосистему занятости: трудовой путь человека полностью переходит в действие.

В фокусе Обрія — 12,5 миллионов экономически неактивных украинцев, которые сегодня остаются вне занятости, в том числе — ветераны, ВПЛ, люди с инвалидностью, молодежь, женщины с детьми, люди 50+.

Обрій представляет собой цифровое воплощение реформы занятости, в рамках которой государство изменяет подходы к работе с этими категориями: чтобы системные барьеры на пути к работе перестали быть препятствием.

Когда заработает

До конца июня будет проходить развертывание бета-тестирования двух первых публичных сервисов Обрій, которые после завершения бета-теста в июле будут доступны пользователям через мобильное приложение Дия.

Грант на профессиональное развитие — государственное финансирование для оплаты обучения по приоритетной профессии или присвоение или подтверждение квалификации. Это услуга для людей, желающих найти свое место на рынке труда. Заявитель выбирает направление обучения или квалификации, а система автоматически определяет доступность гранта. Заявление подписывается Дия. Подписью.

Дистанционное прекращение трудовых отношений на ТОТ — сервис для работников, чей работодатель находится на временно оккупированной территории. Тысячи украинцев до сих пор формально трудоустроены у работодателей, что блокирует им поиск другой работы или выплаты по безработице. Раньше единственным выходом было судебное решение. Теперь достаточно заявления в действии: система проверяет адрес работодателя, фиксирует дату увольнения и обновляет сведения в государственных реестрах.

Развертывание системы Обрій будет происходить в течение 2026−2027 годов: после запуска первых двух публичных сервисов начнется внедрение реестра трудоспособных лиц, функционала электронного трудоустройства, AI подбора вакансий и обучения, реализации проактивной поддержки незанятых лиц и т. д.

Среди других услуг, которые планируются к запуску в ближайшее время, — регистрация безработного и назначение выплаты пособия по безработице.