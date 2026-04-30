В ЕС готовят предложение привилегий для Украины вместо быстрого вступления

Страны ЕС, в том числе Франция и Германия, готовят пакет краткосрочных льгот для Украины, чтобы приблизить её к Евросоюзу после того, как столицы отклонили планы по ускорению процесса полноправного членства. Об этом изданию Politico сообщили четыре дипломата, знакомые с ходом обсуждений, сообщает «Европейская правда».

Что известно

Новое предложение заключается в расширении доступа Украины к рынку и более активном участии в программах и институтах ЕС.

Предложение появилось после напряженного ужина в марте, во время которого страны ЕС отклонили идею Европейской комиссии о «обратному расширении», которая позволила бы Украине вступить в Евросоюз до завершения основных реформ.

«С момента того ужина… страны-члены четко дали понять, что членство в краткосрочной перспективе будет очень трудно представить. Но нам нужно позитивное предложение о том, как мы можем лучше двигаться вперед вместе до того времени», — сказал один из дипломатов.

Чиновники в ЕС ищут способы присоединить Украину к частям рынков блока, схемам финансирования и политическим институтам еще до вступления. Дипломат описал эту модель как «ускоренную постепенную интеграцию».

Германия и Франция, которые являются сильными сторонниками Украины, но опасаются поспешного процесса вступления, входят в число стран, участвующих в формировании предложения.

Литва предложила, чтобы Украине предоставили статус «присоединяющегося государства» (acceding state), чтобы продемонстрировать, что она уверенно движется к вступлению в ЕС. Этот статус исторически применялся к странам, которые подписали договор о вступлении и ожидают его ратификации.

Однако в предложении утверждается, что случай Украины «свидетельствует о том, что ее европейский путь достиг уровня стабильности и целенаправленности, который заслуживает подобного признания».

Украинский посол в Е С Всеволод Ченцов заявил изданию, что приоритетом Украины остается полноправное членство в ЕС. «Но мы также ожидаем быстрых, конкретных шагов, которые уже сейчас обеспечат интеграцию», — подчеркнул он.

По его словам, Украина стремится к «поэтапному доступу к единому рынку ЕС, связанному с прогрессом в реформах, более глубокому участию в программах и институтах ЕС, а также быстрому прогрессу в заключении соглашений, таких как ACAA, для содействия торговле».

Украина также просит включить ее предприятия в стратегические промышленные диалоги Еврокомиссии по таким секторам, как производство автомобилей, металлургия и химическая промышленность, отметил Ченцов, «чтобы лучше согласовать наши отрасли с цепочками создания стоимости ЕС».

Такие шаги, добавил он, принесут «немедленные экономические выгоды» и укрепят доверие инвесторов, одновременно сделав путь Украины в ЕС выгодным для обеих сторон еще до вступления.

