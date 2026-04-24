Нацбанк впервые обнародовал перечень значимых страховщиков

Национальный банк впервые сформировал перечень компаний, получивших статус значимого страховщика по состоянию на 1 января 2026 года. В список вошли 13 учреждений, сообщает пресс-служба регулятора.

Перечень значимых страховщиков сформирован на основании показателей регуляторной отчетности страховщиков, составленной и представленной в НБУ.

Первое определение значимых страховщиков осуществлялось по среднему значению объемов деятельности по состоянию на конец каждого из двух календарных лет, предшествующих дате оценки показателей деятельности страховщика.

Кто попал в список?

Значительны 13 страховщиков (из них два страховщика осуществляют деятельность по страхованию жизни):

Ужесточенные требования

К значимым страховщикам установлены ужесточенные требования по их деятельности. Значимый страховщик обязан иметь эффективную систему управления, организованную с учетом его значимости, которая, в частности, должна отвечать следующим требованиям:

наблюдательный совет не может составлять менее пяти человек;

наблюдательный совет должен состоять из независимых директоров (не менее трех человек);

наблюдательный совет обязан создать постоянно действующие комитеты: по вопросам аудита; по управлению рисками; по вопросам вознаграждений и назначений;

председателем комитетов наблюдательного совета должен быть независимый директор;

запрещено передавать на аутсорсинг функции управления рисками и/или контроля за соблюдением норм (комплаенс);

запрещено возлагать на одно лицо исполнение обязанностей главного риск-менеджера, главного комплаенса-менеджера, ответственного актуария;

система внутреннего контроля обязана обеспечивать выполнение ключевых функций управления с учетом особенностей деятельности страховщика как значимого;

система управления рисками должна обеспечивать выявление, измерение, мониторинг, контроль, отчетность и минимизацию (снижение до контролируемого уровня) всех существенных рисков деятельности страховщика с учетом особенностей деятельности страховщика как значимого;

подразделение внутреннего аудита должно оценивать эффективность организации корпоративного управления, систем внутреннего контроля и управления рисками, контроля соблюдения норм (комплаенс), внутреннего аудита, актуарной функции и их соответствие с учетом особенностей деятельности страховщика как значимого.

«Национальный банк осуществляет надзор с учетом усиленных требований к деятельности значимых страховщиков», — говорится в сообщении НБУ.

Страховщики, получившие статус значимого страховщика, обязаны до 31 декабря 2026 года (включительно) привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона Украины «О страховании» и положения № 194.