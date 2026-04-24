Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 апреля 2026, 17:53

Нацбанк впервые обнародовал перечень значимых страховщиков

Национальный банк впервые сформировал перечень компаний, получивших статус значимого страховщика по состоянию на 1 января 2026 года. В список вошли 13 учреждений, сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: НБУ

Перечень значимых страховщиков сформирован на основании показателей регуляторной отчетности страховщиков, составленной и представленной в НБУ.

Первое определение значимых страховщиков осуществлялось по среднему значению объемов деятельности по состоянию на конец каждого из двух календарных лет, предшествующих дате оценки показателей деятельности страховщика.

Кто попал в список?

Значительны 13 страховщиков (из них два страховщика осуществляют деятельность по страхованию жизни):

Ужесточенные требования

К значимым страховщикам установлены ужесточенные требования по их деятельности. Значимый страховщик обязан иметь эффективную систему управления, организованную с учетом его значимости, которая, в частности, должна отвечать следующим требованиям:

  • наблюдательный совет не может составлять менее пяти человек;
  • наблюдательный совет должен состоять из независимых директоров (не менее трех человек);
  • наблюдательный совет обязан создать постоянно действующие комитеты: по вопросам аудита; по управлению рисками; по вопросам вознаграждений и назначений;
  • председателем комитетов наблюдательного совета должен быть независимый директор;
  • запрещено передавать на аутсорсинг функции управления рисками и/или контроля за соблюдением норм (комплаенс);
  • запрещено возлагать на одно лицо исполнение обязанностей главного риск-менеджера, главного комплаенса-менеджера, ответственного актуария;
  • система внутреннего контроля обязана обеспечивать выполнение ключевых функций управления с учетом особенностей деятельности страховщика как значимого;
  • система управления рисками должна обеспечивать выявление, измерение, мониторинг, контроль, отчетность и минимизацию (снижение до контролируемого уровня) всех существенных рисков деятельности страховщика с учетом особенностей деятельности страховщика как значимого;
  • подразделение внутреннего аудита должно оценивать эффективность организации корпоративного управления, систем внутреннего контроля и управления рисками, контроля соблюдения норм (комплаенс), внутреннего аудита, актуарной функции и их соответствие с учетом особенностей деятельности страховщика как значимого.

«Национальный банк осуществляет надзор с учетом усиленных требований к деятельности значимых страховщиков», — говорится в сообщении НБУ.

Страховщики, получившие статус значимого страховщика, обязаны до 31 декабря 2026 года (включительно) привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона Украины «О страховании» и положения № 194.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами