Новый игрок на рынке авиастрахования: украинская компания получила разрешение

Национальный банк Украины согласовал расширение лицензии на осуществление деятельности по прямому страхованию для страховой компании « Перша ». Об этом говорится в сообщении НБУ .

Что известно о предоставлении разрешения

Соответствующее решение 27 мая принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Согласно решению регулятора, страховщик получил право осуществлять деятельность по классу страхования 5 — «Страхование воздушных судов». Расширение лицензии вышло на основании заявления самой компании.

По итогам первого квартала 2026 г. 63,4% страховых платежей компании поступило от юридических лиц, еще 36,6% — от физических лиц.

Наибольшую часть страхового портфеля составляют полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (34%), международного автострахования «Зеленая карта» (26%) и КАСКО (12%).

Объем страховых премий компании в январе-марте 2026 достиг 360,6 млн грн, а страховые резервы составили 949,1 млн грн.

В то же время, объем страховых выплат за первый квартал этого года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.