Биткоин вырос до $74 500, Ethereum — $2 300, злоумышленники шантажируют криптобиржу Kraken: что нового

Биткоин пробил уровень в $74 500, Ethereum — $2 300

Во вторник, 14 апреля, криптовалютный рынок ознаменовался ростом. Цена первой криптовалюты закрепилась на уровне более $74 500, а Ethereum — $2 300. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на данные торгов.

За последние сутки биткоин вырос на 5,25% и его стоимость на момент написания новости составляет $74 545. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «зеленой зоне». При этом больше всего за 24 часа прибавил в цене Ethereum — +8,67%. Актив торгуется на уровне $2377.

По словам аналитика Zeus Research Доминика Джона, криптовалюта выросла, потому что на рынке немного успокоились страхи и стало больше денег. Крупные инвесторы начали активно скупать монеты, когда цена упала, а еще в крипту зашли новые инвестиции из-за ETF. Поэтому цены быстро «отскочили» вверх после падения.

Но аналитики предупреждают, что этот рост еще нестабильный. Рик Маэда из Presto Research сказал, что движение крипторинка до сих пор сильно зависит от новостей, поэтому оно очень чувствительно к любым изменениям в теме деэскалации конфликта между Ираном и США, продолжительности перемирия и того, будет ли реально открыт Ормузский пролив.

Ethereum-ETF показали лучший результат за три месяца

После длительного затишья и оттока капитала американские крипто-ETF снова демонстрируют уверенный рост. За неделю с 6 по 10 апреля 2026 года спотовые Ethereum-ETF привлекли $187,07 млн, что стало рекордом с середины января. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue.

До этого момента фонды на базе второй криптовалюты отчитывались о чистых оттоках средств в течение трех недель подряд. Ситуация изменилась в понедельник, 6 апреля, когда приток за один день достиг более $120 млн.

Динамика Ethereum-фондов:

6 апреля: +$120,24 млн (пик недели);

7−8 апреля: суммарный отток — $83,3 млн;

9−10 апреля: восстановление и приток еще около $150 млн.

Первая криптовалюта также вернула расположение крупных игроков. После волатильных недель март-апрель, биткоин-ETF зафиксировали чистый приток в размере $786,31 млн. Самым продуктивным днем ​​стал понедельник с поступлениями свыше $471 млн, что свидетельствует о накоплении активов перед новыми рыночными движениями.

Сегмент ETF на другие альтокины продемонстрировал смешанную, но интересную динамику:

XRP- ETF: зафиксирован наибольший приток среди альтокинов — $11,75 млн.

Небольшие поступления получили DOGE-ETF ($1,34 млн), LINK-ETF ($1,29 млн) и HBAR-ETF ($0,59 млн).

Аутсайдеры: фонды на базе Solana (SOL) потеряли $5,62 млн, а Litecoin (LTC) зафиксировали символический отток в $404 тысяч.

Утечка данных на Kraken: злоумышленники шантажируют биржу видео с данными клиентов

Одна из самых больших криптобирж мира Kraken оказалась под давлением шантажистов. Группа злоумышленников требует выкупа, угрожая обнародовать видеозаписи, на которых зафиксированы персональные данные пользователей площадки. Об этом сообщил директор по безопасности Kraken Ник Перкоко.

Компания подтвердила два отдельных инцидента утечки данных:

Первый случай произошел в феврале 2025 года. По предварительным данным, к нему причастен сотрудник службы поддержки.

Второй случай — дата не разглашается, обстоятельства уточняются.

В обоих кейсах речь идет о видеофайлах, на которых отображена чувствительная информация клиентов. Перкоко подчеркнул: внутренние системы и ядро ​​биржи сломаны не были, утечка носила локальный характер из-за человеческого фактора.

По оценкам службы безопасности, инцидент затронул около 2 000 пользователей (это около 0,02% от общей базы клиентов). Биржа уже идентифицировала причастных и заблокировала им доступ.

Пострадавших клиентов проинформировали лично. Кроме того, крпитобиржа ввела дополнительные протоколы защиты для предотвращения подобных случаев в будущем.

Несмотря на угрозы злоумышленников опубликовать видео, биржа заняла жесткую позицию — Kraken не будет вести переговоры и не будет платить шантажистам. Компания уже передала все доказательства правоохранительным органам и активно сотрудничает со следствием для привлечения виновных к ответственности.

Инвестиционный бум: криптофонды привлекли рекордные $1,1 млрд за неделю

После длительного периода неопределенности на крипторынок вернулся крупный капитал. По данным отчета CoinShares, в течение недели с 6 по 10 апреля инвестиционные продукты на базе цифровых активов привлекли $1,1 млрд. Это самый высокий недельный показатель с начала 2026 года.

Общий объем активов под управлением (AUM) криптофондов вырос на $13 млрд и превысил отметку в $144 млрд. Львиная доля всего притока — около 95% ($1,06 млрд) — пришлась на рынок США.

Германия: +$34,6 млн.

Канада и Швейцария: суммарно +14,7 млн. долларов.

Торговые обороты выросли на 13% до $21 млрд, хотя этот показатель все еще остается ниже среднегодового уровня в $31 млрд.

Фонды на базе первой криптовалюты получили $871 млн. Общий приток с начала года теперь составляет $2 млрд. Интересно, что продукты для шорта (ставок на падение) привлекли только $16 млн.

Инструменты на базе Ethereum показали уверенный рост на $196,5 млн, однако по итогам всего года этот актив пока остается в «красной зоне».

Альтокоины — XRP продолжает привлекать средства ($19,3 млн), тогда как Solana потеряла $2,5 млн.

Аналитики связывают этот всплеск активности с временным оптимизмом по прекращению огня на Ближнем Востоке и положительными данными о замедлении инфляции в США.