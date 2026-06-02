2 июня 2026, 12:42

Шесть крупнейших экономик ЕС договорились о создании централизованного надзора за рынком капитала

Министры финансов Е6 — шести крупнейших экономик ЕС (Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Нидерландов) договорились поддержать усиление централизованного надзора за рынками капитала, сообщает Reuters со ссылкой на документ, принятый министрами финансов.

О чем договрились

Главы финансовых ведомств договорились о том, что надзор за ключевой рыночной инфраструктурой будет постепенно передан Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам со штаб-квартирой в Париже.

Речь идет о надзоре за торговыми площадками, центральными контрагентами и центральными депозитариями ценных бумаг.

Решение будет приниматься квалифицированным большинством голосов — для его одобрения необходимо согласие не менее 15 из 27 стран ЕС, представляющих как минимум 65% населения союза. Поскольку шесть крупнейших экономик ЕС объединяют около 70% населения блока, поддержка ими реформы существенно повышает вероятность ее принятия.

Согласно совместному документу министров, принятие решений в Европейском управлении по ценным бумагам и рынкам должна строиться на профессиональной экспертизе, опыте регулирования и рыночной деятельности, а также учитывать географический баланс стран-членов ЕС. Документ также предусматривает расширение полномочий европейских органов в сфере контроля за торговлей криптоактивами и снижение барьеров для трансграничных инвестиционных фондов, чтобы облегчить финансирование европейских компаний.

Позиция Германии

Долгое время позиция Берлина, традиционно осторожно относившемуся к идее создания единого рынка капитала ЕС, была препятствием для продвижения инициативы. Однако, как передает Financial Times, министр финансов Германии Ларс Клингбайль в итоге изменил свою позицию, заявив, что правительство страны «готово двигаться вперед». «Задача создания более сильной Европы, более устойчивой Европы для меня важнее, чем попытки цепляться за национальные интересы», — отметил Клингбайль.

Однако, судя по документу, проанализированному Reuters, компромисс все же был достигнут за счет уступок Германии. К примеру, министрами финансов Е6 подчеркивается необходимость контролировать расходы и обеспечивать подотчетность самого регулятора. При этом в нынешнем виде и масштабе немецкие торговые площадки пока не подпадут под обязательный общеевропейский надзор, отмечает Reuters.

