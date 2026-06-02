Новый глава ФРС предлагает изменить подход к измерению инфляции

Индекс личных потребительских расходов (PCE), который публикует Министерство торговли. В отличие от CPI, PCE учитывает изменение уровня потребления товаров, входящих в продуктовую корзину. К примеру, из-за резкого уменьшения поголовья скота цены на говядину в США в 2026 году значительно выросли. При подсчете PCE учитывается, что потребители сократили потребление говядины и перешли на более дешевую курицу и свинину. За счет этого PCE обычно ниже, чем CPI на несколько десятых долей процента. Также при расчете PCE учитываются расходы, сделанные от имени домохозяйств, к примеру, страховка, оплаченная работодателем.

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Министерством труда. CPI отражает простое изменение цен на продуктовую корзину. Обычно он привлекает наибольшее внимание СМИ, поскольку выходит в начале месяца, а также потому, что от него зависят выплаты по социальному обеспечению, облигации с защитой от инфляции и частные контракты.

ФРС ориентируется именно на PCE: на основе этого показателя определяется официальная цель ФРС по инфляции. При этом ФРС наиболее внимательно следит за базовыми ценами: из анализа исключаются продукты питания и энергоносители, поскольку эти категории отличаются высокой волатильностью.

Однако Уорш назвал и этот показатель грубой оценкой, поскольку в нем остается слишком много других разовых ценовых искажений. Он предложил учитывать показатель «усеченного среднего». Уорш не уточнил, какой именно вариант этого показателя он имеет в виду, однако наиболее известным считается версия Федерального резервного банка Далласа.

Даласский усеченный средний PCE — это альтернативный показатель инфляции, разработанный на основе базового PCE. Отличие заключается в том, что этот показатель изначально не исключает продукты питания и энергоносители, но не учитывает категории товаров и услуг с самыми высокими и низкими темпами роста.

Исследования Федерального резервного банка Далласа показывали, что этот показатель зачастую лучше прогнозирует будущую инфляцию, чем традиционный PCE. Однако в 2021 году этот индикатор дал серьезный сбой. Когда после начала пандемии инфляция начала резко ускоряться, многие чиновники и аналитики считали этот всплеск временным. В подтверждение своей позиции они ссылались именно на даласский усеченный средний PCE, который показывал гораздо более умеренный рост цен.

Оказалось, что отчасти это произошло из-за особенностей расчета индекса. С 1977 по 2009 год снижение цен, как правило, было более резким, чем их рост. Исключение обоих факторов в равной степени исказило бы тенденцию инфляции в сторону повышения. Чтобы устранить эту проблему, Федеральный резервный банк Далласа разработал индекс таким образом, чтобы исключать 31% самых больших повышений цен за месяц, но только 24% самых больших снижений.

Однако во время пандемии историческая тенденция изменилась, и рост цен стал более резким, чем снижение. Не учитывая большую часть роста, индекс Федерального резервного банка Далласа непреднамеренно занизил инфляцию.

Что позиция Уорша значит для США?

Как и в 2021 году, сегодня даласский усеченный средний PCE показывает меньшую инфляцию, чем более распространенные индексы. Исследователи Федерального резервного банка Далласа заявили, что в апреле он был на 0,7% ниже, чем базовый PCE. В связи с этим WSJ задается вопросом, не занижает ли даласский показатель инфляцию, как это было в 2021 году?

Газета считает, что делать выводы пока рано. Международные тарифы Трампа привели к росту цен на товары в самых разных ценовых категориях. Аналогичный эффект оказывают расходы на разработку искусственного интеллекта для программного обеспечения и вычислительных систем.

Позиция Уорша важна, потому что дело не столько в статистическом показателе, который ФРС будет считать за уровень инфляции, сколько в том, как американский регулятор будет справляться с ценовыми шоками на фоне вводимых тарифов и продолжающихся геополитических потрясений, отмечает издание. Как сообщает WSJ, некоторые эксперты считают, что при таком подходе они будут смотреть на ценовые шоки «сквозь пальцы»: регулятор будет считать рост цен временным и не реагировать на него ужесточением политики.