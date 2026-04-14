Цены на топливо снизились ненадолго: когда АЗС начнут продавать дизель по 100 грн

Накануне Пасхи на многих отечественных АЗС подешевело топливо. По данным агентства «А-95», к примеру, в сети «Укрнафта» цена на дизель упала на гривну — до 86,9 гривен за литр. WOG и OKKO сначала увеличили ценники на две гривны, а затем уменьшили их на гривну. Так же поступили и в сети UPG — сначала плюс 1,1 гривна, и тут же — возврат к старым ценникам. В сети KLO ценники на дизель упали на гривну — до 92,50 гривен за литр. Заправки Chippo уменьшили стоимость топлива на 1,1 гривну — до 91,87 гривен на литр. «Минфин» разбирался, что происходит на топливном рынке и к каким ценникам готовиться водителям.

Ценники на бензин снизили и в сетях Nefrek (минус 2 гривны — до 73,99 гривен за литр), Mango (минус 50 копеек — до 72,49 гривен за литр) и т. д. По состоянию на 10 апреля и бензин, и дизель в Украине продолжали дешеветь: средние ценники установились на уровнях 90,29 и 73,11 гривен за литр соответственно.

Но многие эксперты уже назвали это «затишьем перед бурей».

После недолгой стабилизации котировки на нефть и нефтепродукты на мировых биржах вернулись к росту. По словам руководителя агентства «А-95» Сергея Куюна, в Украину уже заходят «свежие» партии дизеля по 92 гривны за литр (то есть дороже нынешних розничных цен). То есть уже в ближайшее время ценники на отечественных АЗС могут вернуться к росту. Во многих СМИ появились «страшилки» о том, что дизель в Украине может стоить и 150−200 гривен за литр.

Почему нефть снова дорожает

На фоне объявления перемирия между Ираном и США цены на нефть и нефтепродукты пошли вниз. Но затишье продлилось недолго. И уже 10 апреля котировки снова начали расти. Так, фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 0,9% ($0,85) — до $96,77 за баррель, на нефть марки WTI — на 0,52% ($0,51) — до $98,38 за баррель.

Причин несколько. Во-первых, атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии. Удары Ирана по нефтяным объектам этой страны сократили добывающие мощности на 600 тысяч баррелей в сутки. В целом же по региону мощности с начала войны в Иране уменьшились на 2,4 млрд баррелей в сутки.

Во-вторых, рухнули надежды на стабилизацию нефтяного трафика в Ормузском проливе. На сегодня он составляет меньше 10% от стандартных объемов до конфликта на Ближнем Востоке. Иран заявляет, что намерен и дальше контролировать пролив, а в дальнейшем — даже ввести плату за проход судов по нему. Попытки США разблокировать Ормуз пока не вызывают оптимизма у нефтетрейдеров.

Аналитики прогнозируют, что если конфликт на Ближнем Востоке затянется (некоторые называют сроки окончания войны в Иране — не раньше осени 2026 года), то нефть может подорожать и до $190 за баррель (то есть от нынешних уровней вырастет в два раза). Такое мнение высказали, в частности, в компании Stratas Advisors.

Президент США Дональд Трамп на днях сделал заявление, что цены на нефть в перспективе могут снизиться, но точных сроков не назвал, отметив лишь, что это зависит от завершения «текущих кризисов» и стабилизации международной ситуации. А когда журналисты спросили Трампа, ожидает ли он снижения цен на нефть до промежуточных выборов в Штатах, он ответил, что существенного падения не прогнозирует — цены, скорее всего, останутся на текущем уровне.

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, из-за дестабилизации на Ближнем Востоке дефицит нефти на мировом рынке уже составляет порядка 20%. «Чтобы цены при сохранении нынешней ситуации не росли, на такой же процент должно уменьшиться и потребление. Но, чтобы упал спрос на нефть, она вначале должна разве что еще вырасти в цене и стать недоступной для части покупателей», — говорит он.

Корольчук также не исключает, что ценники на нефть на волне ажиотажа и спекуляций могут дойти и до $150−200 за баррель, что станет настоящим шоком для мировой экономики.

Когда на украинских АЗС появится дизель по 100 гривен

Вслед за нефтью начали повышаться котировки и на нефтепродукты. 8 апреля ценники на дизель на европейских биржах упали до $1 289,9 за тонну, но спустя несколько дней они снова взлетели.

Сергей Куюн говорит, что в Украину уже начали заходить партии дизеля по 92 гривны за литр на границе. К этой стоимости еще нужно добавить 2 гривны за транспортировку, 3 гривны — расходы на реализацию (зарплатный фонд АЗС), наценку станций до 5 гривен за литр. Итого новый ценник — 100 гривен за литр.

Куюн поясняет, что «сотня» появится на стелах АЗС не завтра. По его словам, на рынке есть запасы топлива, закупленного по разным ценам. Но по мере того, как более дешевый ресурс будет распродаваться, заправки станут повышать прайсы. По оценкам эксперта, на полное замещение более дешевого ресурса подорожавшим понадобится примерно две недели.

Учредитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин сказал «Минфину», что в ближайшее время ценники на украинских АЗС останутся примерно на нынешнем уровне. Когда они могут вернуться к росту, эксперт затруднился спрогнозировать.

Юрий Корольчук говорит, что ценники на украинских АЗС зависят от того, куда дальше двинутся нефтяные котировки.

«У нас установилась, своего рода, формула: сколько стоит баррель нефти в долларах, столько — литр дизеля в гривнах. Так как нефть приближается к 100 долларам за баррель, ждем на отечественных заправках дизеля по 100 гривен», — отметил он.

При этом многие СМИ, со ссылкой на главу агентства «А-95» Сергея Куюна, недавно выдали прогнозы о том, что дизель в Украине может стоить и 150−200 гривен. Что, впрочем, сам Куюн опроверг.

Но, как говорит Корольчук, при реализации сценария «нефть по $150−200 за баррель» дизель с ценником до 200 гривен за литр на украинских АЗС вполне может появиться. При этом, по его словам, если это произойдет, стоит ожидать резкого снижения потребления, вплоть до закрытия части заправок. А так как АЗС все еще сохраняют неплохую маржу на топливе, некоторые на волне борьбы за потребителей могут начать снижать ценники.

Как дорогое топливо бьет по ценникам на товары и услуги

Но даже ценник в 100 гривен для многих украинских водителей является заоблачным. Если до войны в Иране полный бак на 50 литров можно было залить за 3,5 тысячи гривен, то при дизеле по 100 придется платить уже 5 тысяч. Плюс 1,5 тысячи на баке для людей, которые активно ездят по работе, это дополнительные 6 тысяч гривен в месяц.

«Минфин» уже писал, что на фоне «топливного шока» в Украине снова активизировались продажи электромобилей, но, понятно, что всех проблем «электрички» не решат.

«Дальнейшее подорожание топлива — это новый удар по ценникам. Многие перевозчики уже повысили цены, и, судя по всему, вскоре могут снова их пересмотреть», — отметил Корольчук.

Компания «Новая почта» уже заявила, что с 13 апреля повышает тарифы на доставку в среднем на 10−20 гривен из-за подорожания топлива. Могут еще больше подорожать и службы такси. По данным главы Украинской таксомоторной организации Андрея Антонюка, затраты на топливо составляют порядка 25% в стоимости среднестатистической поездки. Впрочем, на этом рынке зашкаливает конкуренция, поэтому итоговые ценники будут зависеть в первую очередь от спроса на перевозки.

Что касается общественного транспорта, то уже в апреле многие частные перевозчики в столице повысили ценники и на маршрутки по городу (они, в зависимости от направления, доходят до 20 гривен), и на пригородное сообщение. Скажем, добраться из Новых Петровцев до станции метро на столичной Оболони, или из Ирпеня до въезда в Киев теперь можно за 80 гривен, а билет из Киева в Белую Церковь подорожал со 150 до 250 гривен.

Дорожает проезд и в регионах. К примеру, с 16 апреля билеты на маршрутки по городу подорожают на 2−5 гривен, в зависимости от направления. Городские власти также не исключили, что, если топливо продолжит дорожать, тарифы могут снова пересмотреть.

Транспортные перевозки подорожали примерно на 5−7%, что, по словам главы общественной организации SAVEФОП Сергея Доротича, уже учитывается в ценниках на все товары. «Конкретный процент подорожания зависит от товара. Транспортная составляющая в разной продукции отличается. К примеру, в габаритных товарах (скажем, окнах, стройматериалах) она больше, и может достигать 10%, в продуктах питания меньше — до 2−3%. Но многие продавцы повышают ценники „с запасом“, так как не знают, почем будет топливо завтра, и, соответственно, как изменятся тарифы на перевозки», — отметил Доротич.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, основным драйвером роста инфляции (на 2% в марте) стало именно подорожание топлива. При этом Госстат указывает на прирост цен на топливо на 13,2%, а стоимости перевозок на автотранспорте — на 6%.

«Все сразу заметили, что фактические цены на топливо выросли значительно больше, чем у Госстата. Ну, как минимум на 5%, а по дизелю — на все 20%. Ведь Госстат фиксирует цены на 25 число месяца, то есть доля подорожания просто не попала в результат. Плюс в статистике учитывается не только цена в рознице, но и в опте. Соответственно, пересчет цен еще будет продолжаться», — написал Шевчишин на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, инфляционное давление на цены в Украине продолжится, в том числе будут и дальше дорожать перевозки и логистика. В итоге, по его прогнозам, годовая инфляция в 2026 году сместится к отметке в 10%. «Высокие цены на топливо в активную посевную закладывают предпосылки для высоких будущих цен на продукты», — считает эксперт.