Нефть снова дорожает: хрупкое перемирие и заминированный Ормузский пролив держат рынок в напряжении

После кратковременного падения ниже психологической отметки в $100, мировые цены на нефть в четверг, 9 апреля, снова продемонстрировали уверенный рост. Рыночный оптимизм по поводу двухнедельного прекращения огня сменился скепсисом из-за отсутствия реальных гарантий безопасности для судоходства. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Динамика цен

По состоянию на утро четверга стоимость эталонных сортов нефти изменилась следующим образом:

Brent вырос на $2,18 (2,3%), достигнув $96,93 за баррель.

WTI подскочил на $3 (3,18%), до $97,41 за баррель.

Этот рост произошел после того, как накануне нефть марки WTI зафиксировала наибольшее дневное падение с апреля 2020 года на фоне новости о двухнедельном перемирии между США, Израилем и Ираном.

Почему рынок не верит в скорый мир?

Аналитики отмечают, что геополитическая премия за риск возвращается в цену из-за нескольких критических факторов:

Заминированный пролив: иранские медиа сообщили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) разработал специальные карты для обхода минных полей в Ормузском проливе. Судоходные компании требуют четких гарантий, прежде чем возобновлять транзит.

Продолжение боевых действий: усугубляет ситуацию тот факт, что Израиль продолжает атаки на Ливан. Тегеран уже назвал «безрассудным» продолжение переговоров о постоянном мире в таких условиях.

Удары по инфраструктуре: несмотря на перемирие, нефтяные объекты в регионе остаются под угрозой. Сообщается об ударах по трубопроводу в Саудовской Аравии, который использовался для обхода заблокированного пролива. Кувейт, Бахрейн и ОАЭ также отчитываются об атаках дронов.

Прогнозы аналитиков

Эксперты Standard Chartered предупреждают, что из-за опасений безопасности и заоблачных страховых премий объем поставок энергоносителей через пролив (который обычно обеспечивает 20% мирового потребления) существенно не возрастет в ближайшие две недели.

В то же время Goldman Sachs уже успел пересмотреть свои прогнозы на второй квартал 2026 года.