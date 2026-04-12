Иран не может найти часть мин в Ормузском проливе — NYT

Иран не может выполнить требования США относительно полного открытия Ормузского пролива для судоходства из-за того, что не может найти часть установленных им морских мин. Об этом сообщают официальные лица США, подчеркивая, что у Тегерана нет технических возможностей для быстрого разминирования акватории, передает The New York Times.

Контекст

Президент США Дональд Трамп выставил условие для двухнедельного прекращения огня: «полное, немедленное и безопасное открытие» Ормузского пролива. Однако технические ограничения мешают иранской стороне обеспечить безопасность судов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив будет открыт, но «с учетом технических ограничений».

В США заявляют, что эти «ограничения» не что иное, как невозможность Ирана найти мины, которые они хаотически закладывали с помощью малых катеров в прошлом месяце.

Почему возникла проблема «потерянных» мин

По данным американской разведки, минирование проходило в спешке и без должной фиксации координат. Часть мин была установлена так, что они начали дрейфовать под действием течений. Похоже, иранские силы не зафиксировали точное расположение каждого взрывного устройства.

Как и в случае с наземными минами, убрать морские мины гораздо сложнее, чем их установить. Ни Иран, ни даже США (полагающиеся на ограниченное количество кораблей прибрежной зоны) не имеют возможности провести мгновенную очистку такой акватории.

Воздействие на рынки и переговоры

Ормузский пролив является «артерией» мирового нефтяного рынка. Минирование и угрозы атак дронами уже привели к тому, что движение танкеров сократилось до минимума, что повлекло за собой скачок цен на энергоносители.

Вопрос безопасного прохода стал ключевым в эти выходные в Пакистане, где встретились иранские переговорщики и делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Венсом.

Вэнс сообщил, что переговоры с Ираном в Пакистане не принесли результата — сторонам не удалось договориться о прекращении войны. По его словам, Иран пока не готов отказаться от своей ядерной программы.

Риски для судоходства

Руководство стражей исламской революции (КСИР) уже выпустило предупреждение о возможных столкновениях судов с минами, а полуофициальные СМИ публикуют «безопасные маршруты». Однако американские чиновники скептически относятся к этим картам, считая их ненадежными из-за хаотичности минирования.

Напомним

«Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп объявил в ночь на среду, 8 апреля, согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном при открытии Ормузского пролива.