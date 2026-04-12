США и Иран не смогли достичь мирного соглашения: рынки готовятся к скачку цен на нефть

Марафонские переговоры в столице Пакистана Исламабаде между делегациями США и Ирана завершились без подписания соглашения. Это ставит под сомнение возможность длительного урегулирования шестинедельной войны, которая уже унесла тысячи жизней и повлекла за собой хаос на мировых энергетических рынках. Об этом сообщает Bloomberg.

Основные причины разногласий

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская сторона возвращается домой без договоренностей, поскольку Иран отказался предоставить гарантии по прекращению своей ядерной программы.

Ключевым требованием президента США Дональда Трампа остается полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и средств его быстрого создания.

Иранские СМИ назвали требования Вашингтона «чрезмерными», хотя в МИДе страны намекнули, что двери для дальнейших дискуссий остаются открытыми.

Реакция рынков: ожидается «шторм» в понедельник

Эксперты прогнозируют, что отсутствие соглашения повлечет за собой резкую реакцию на сырьевых биржах. Хотя в эти выходные наблюдалось незначительное оживление трафика через Ормузский пролив, провал дипломатии снова повышает риски.

«Надежда осторожно росла на прошлой неделе, но этот провал может вернуть цены на нефть до уровней, предшествовавших объявлению перемирия», — отмечает Ник Твидайл, главный рыночный аналитик AT Global Markets. Ожидается, что нефть и доллар откроют торги в понедельник ростом.

Что с перемирием?

Пока не ясно, как результаты встречи повлияют на хрупкое двухнедельное прекращение огня, срок которого еще не истек. Трамп пока не комментировал итоги встречи официально, однако опубликовал в соцсетях сообщение о морской блокаде. Накануне он заявил: «Договоримся ли мы или нет — для меня нет разницы, потому что мы победили».

Ключевые точки конфликта:

Ормузский пролив: контроль над водным путем, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти.

Ядерная программа: требование США о полном вывозе ядерных материалов с территории Ирана.

Война в Ливане: Иран настаивал на прекращении огня в Ливане как предпосылке соглашения, тогда как Израиль (не являвшийся участником переговоров) продолжает наносить удары по Хезболлу.

Несмотря на жесткие заявления обеих сторон, аналитики Atlantic Council считают, что это еще не конец. США заинтересованы в выходе из войны по политическим причинам, поэтому вероятность новых раундов переговоров остается высокой, хотя место их проведения может измениться.

Напомним

«Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп объявил в ночь на среду, 8 апреля, согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном при открытии Ормузского пролива.