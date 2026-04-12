США и Иран не смогли достичь мирного соглашения: рынки готовятся к скачку цен на нефть

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 апреля 2026, 9:29 Читати українською

США и Иран не смогли достичь мирного соглашения: рынки готовятся к скачку цен на нефть

Марафонские переговоры в столице Пакистана Исламабаде между делегациями США и Ирана завершились без подписания соглашения. Это ставит под сомнение возможность длительного урегулирования шестинедельной войны, которая уже унесла тысячи жизней и повлекла за собой хаос на мировых энергетических рынках. Об этом сообщает Bloomberg.

США и Иран не смогли достичь мирного соглашения: рынки готовятся к скачку цен на нефть

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Основные причины разногласий

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская сторона возвращается домой без договоренностей, поскольку Иран отказался предоставить гарантии по прекращению своей ядерной программы.

Ключевым требованием президента США Дональда Трампа остается полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и средств его быстрого создания.

Иранские СМИ назвали требования Вашингтона «чрезмерными», хотя в МИДе страны намекнули, что двери для дальнейших дискуссий остаются открытыми.

Реакция рынков: ожидается «шторм» в понедельник

Эксперты прогнозируют, что отсутствие соглашения повлечет за собой резкую реакцию на сырьевых биржах. Хотя в эти выходные наблюдалось незначительное оживление трафика через Ормузский пролив, провал дипломатии снова повышает риски.

«Надежда осторожно росла на прошлой неделе, но этот провал может вернуть цены на нефть до уровней, предшествовавших объявлению перемирия», — отмечает Ник Твидайл, главный рыночный аналитик AT Global Markets. Ожидается, что нефть и доллар откроют торги в понедельник ростом.

Что с перемирием?

Пока не ясно, как результаты встречи повлияют на хрупкое двухнедельное прекращение огня, срок которого еще не истек. Трамп пока не комментировал итоги встречи официально, однако опубликовал в соцсетях сообщение о морской блокаде. Накануне он заявил: «Договоримся ли мы или нет — для меня нет разницы, потому что мы победили».

Ключевые точки конфликта:

  • Ормузский пролив: контроль над водным путем, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти.
  • Ядерная программа: требование США о полном вывозе ядерных материалов с территории Ирана.
  • Война в Ливане: Иран настаивал на прекращении огня в Ливане как предпосылке соглашения, тогда как Израиль (не являвшийся участником переговоров) продолжает наносить удары по Хезболлу.

Несмотря на жесткие заявления обеих сторон, аналитики Atlantic Council считают, что это еще не конец. США заинтересованы в выходе из войны по политическим причинам, поэтому вероятность новых раундов переговоров остается высокой, хотя место их проведения может измениться.

Напомним

«Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп объявил в ночь на среду, 8 апреля, согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном при открытии Ормузского пролива.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Aldruino, GuitarHero и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами