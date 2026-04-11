Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке более чем на $120 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 6 по 10 апреля, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $765,87 млн. Это на $122,58 млн меньше, чем на прошлой неделе — $888,45 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Динамика интервенций
Отметим, что регулятор с начала 2026 еще не покупал валюту. Постоянное отсутствие Нацбанка среди покупателей валюты подчеркивает структурный дефицит валюты на рынке, который полностью покрывается за счет международных резервов.
С начала года НБУ на межбанке:
- не покупал валюту;
- продал $12 603,60.
Напомним
«Минфин» писал, что международные резервы Украины по предварительным данным в марте сократились на 5% и составляют $51,99 млрд. Несмотря на регулярные миллиардные транши от западных кредиторов, Национальный банк вынужден агрессивно продавать накопленную валюту для искусственного поддержания курса гривны, сжигая запасы быстрее.
