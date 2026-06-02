2 июня 2026, 11:35

Биткоин обвалился до $70 000, Toncoin переименуют: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Биткоин обвалился до $70 тысяч

Во вторник, 2 июня, цена первой криптовалюты упала до $70 000. Об этом свидетельствуют данные торгов. Падение биткоина произошло на фоне первой подтвержденной продажи криптоактивов компанией Strategy.

За сутки актив потерял 4,11%, а через неделю 8,72. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «красной» зоне.

Суточный объем ликвидаций составляет около $800 млн. Среди активов лидирует биткоин. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Компания Strategy, являющаяся крупнейшим корпоративным владельцем биткоина, отчитывалась перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о частичной продаже своих цифровых активов. Согласно представленной форме 8-K, с 26 по 31 мая институционал реализовал 32 BTC. Сумма сделки составила около $2,5 млн, а средний курс продажи зафиксирован на отметке $77 135 за монету.

Дуров объявил о возвращении исторического названия Gram для токена Toncoin

Нативный токен блокчейна The Open Network меняет название: Toncoin (TON) официально переименуют в Gram. Об этом ребрендинг сообщил соучредитель Telegram Павел Дуров, подчеркнув, что актив возвращают его первоначальное имя.

По словам Дурова, именно название Gram использовалось в самом первом white paper проекте, поэтому этот шаг является «возвращением к истокам» и началом нового этапа развития, непосредственно повлияющего на будущее экосистемы. Процесс миграции продлится около трех недель, при этом сеть сохранит название TON.

Рынок мгновенно отреагировал на анонс: в моменте курс Toncoin подскочил с $1,3 до $2,9. Впоследствии актив немного потерял цены, однако удерживает позиции выше психологической отметки в $2.

В Японии предлагают легализовать крипто-ETF и расширить использование еновых стейблкоинов.

Правительство Японии получило официальное предложение по разработке законодательной базы для запуска криптовалютных ETF и популяризации стейблкоинов с привязкой к национальной валюте. Автором инициативы выступила Комиссия по развитию блокчейн-технологий, действующая при правящей Либерально-демократической партии (LDP), сообщает Reuters.

В подготовленном документе отмечается, что крипто-ETF способны обеспечить инвесторам безопасный и доступный механизм для инвестирования в цифровые активы. В этой связи Комиссия призвала государственные органы официально интегрировать эти инструменты в финансовую систему страны.

Пакет предложений был направлен главе Министерства финансов Сацуки Катаями, в чьем подчинении также находится Агентство финансовых услуг Японии (FSA).

Представитель Комиссии Дзюничи Канда отметил, что токены, снабженные еной, имеют потенциал стать ведущим расчетным средством в азиатском регионе. Свои наработки в секторе Web3 страна намерена продемонстрировать на ежегодной встрече Азиатского банка развития, которая состоится в мае 2027 года.

Недельный отток из криптофондов достиг $1,67 млрд.

На рынке институциональных инвестиций в цифровые активы продолжается капиталовложение в минус: за период с 25 по 29 мая инвесторы вывели из криптопродуктов $1,67 млрд. Согласно данным CoinShares, сокращение позиций фиксируется уже третью неделю подряд, а суммарные потери рынка за это время достигли $4,21 млрд.

Зафиксированный показатель стал вторым по масштабу чистым оттоком капитала с начала 2026 года. На фоне этих событий общий объем активов в управлении (AUM) криптофондов просел со $148 млрд до $141 млрд, обновив минимум с первых чисел апреля.

Ключевая волна продаж затронула биткоин, из инструментов на базе которого вывели $1,43 млрд, что стало годовым антирекордом для первой криптовалюты. Из-за этого годовой приток капитала в BTC-продукты упал до $1,2 млрд (еще две недели назад этот показатель держался на уровне $3,9 млрд).

Продукты на базе Ethereum потеряли за отчетную неделю $257 млн. На рынке альтокинов также наблюдалось падение интереса, и только единицы смогли привлечь более $1 млн. финансирования. Среди лидеров оказались XRP (+$20,3 млн), Hyperliquid (+$10,8 млн) и NEAR (+$7,6 млн).

В региональном разрезе наибольшее давление продаж продемонстрировали США, где отток составил $1,63 млрд. Негативную динамику также поддержали инвесторы из Германии ($25,7 млн), Швеции ($6,6 млн) и Гонконга ($4,5 млн).

Источник: Минфин
ololo trololo
ololo trololo
2 июня 2026, 12:07
> Ринок миттєво відреагував на анонс: у моменті курс Toncoin підскочив з $1,3 до $2,9. Згодом актив трохи втратив в ціни, проте утримує позиції вище психологічної позначки у $2.

Це дуже смішно. Переіменували хрінь — вартість виросла вдвічі. І при цьому криптани ще щось розповідають про стабільність крипти і її альтернативу класичним грошам
