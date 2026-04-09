Главное за четверг: ускорение инляции, ухудшение прогноза роста ВВП Украины и монеты, которые стоят тысячи

Инфляция в Украине ускорилась до 1,7%, в годовом исчислении до 7,9% — Госстат

Март 2026 принес заметное ускорение потребительских цен в Украине. Месячная инфляция составила 1,7%, а в годовом исчислении (по сравнению с мартом прошлого года) темпы роста цен достигли 7,9%. Базовая инфляция также продемонстрировала восходящий тренд, зафиксировавшись на отметке 1,5% в месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Рост экономики Украины в 2026 году замедлится до 1,2% с 1,8% в прошлом году, а в 2027-м, в случае окончания боевых действий, ожидается его ускорение до 4%. Об этом говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка.

Топливо дешевеет: на АЗС снижаются цены на бензин и дизель

После длительного периода роста, вызванного геополитической напряженностью вокруг Ормузского пролива, украинский топливный рынок наконец-то отреагировал на новости о временном перемирии. На 9 апреля на заправках зафиксировано первое ощутимое снижение стоимости основных видов горючего. При этом автогаз и А-92 несколько прибавили в цене. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Монеты, которые стоят тысячи: на чем и как зарабатывают коллекционеры

По многочисленным просьбам читателей «Минфин» продолжает разговор об инвестициях в украинскую нумизматику. Сегодня поговорим о тех памятных и повседневных монетах, которые периодически продавались в нумизматическом интернет-магазине Нацбанка в 2022—2025 годах, а также в течение этого года.

Новая философия налоговиков и риски «дробления бизнеса»

Почему сегодня бизнес могут заблокировать без нарушения? Потому что налоговая система фактически изменила правила игры: теперь важно не только соблюдать закон, но и отвечать тому, как государство «видит» правильную модель бизнеса. Иначе — проверки, блокировки и потери. О новой философии ДПС и рисках «дробления бизнеса» рассказала «Минфину» Ксения Межева, адвокат практики Dispute Resolution в Juscutum.