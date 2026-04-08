Украинцы скупают электрокары: дорогие бензин и дизель повысили выгоду «электричек»

В Украине — снова бум на электрокары. Несмтря даже на то, что с начала этого года на «электрички» отменили налоговые льготы по НДС и таможенной пошлине (а это в сумме — треть от стоимости авто). Подорожание машин на электротяге, а также активные продажи в 2025 году с начала нынешнего года практически «остановили» рынок — объемы реализации авто заметно просели. Но в марте ситуация кардинально изменилась .

По данным Института исследований авторынка, в прошлом месяце сегмент «электричек» просто «взорвался» — продажи выросли, по сравнению с февралем, на 124,6%. Всего (с учетом реализации новых и подержанных электрокаров) на регистрацию попало больше 6,3 тысячи машин.

Как говорят эксперты Института исследований авторынка, такой «аномальный» спрос стал следствием рекордного роста цен на топливо. Водители, которые до этого не хотели покупать подорожавшие «электрички», подсчитав стоимость эксплуатации авто с ДВС, резко передумали.

Отметим, зарядка электрокаров на специализированных АЗС не так давно также подорожала. Но рост тарифов не идет ни в какое сравнение с «ценовыми качелями» по бензину и дизелю. Стоимость бензина А-95 на прошлой неделе достигла в среднем по стране 71,83 гривен за литр, а дизеля — 87,63 гривны. Причем, это далеко не последние ценники. Как говорит учредитель группы компаний «Прайм», в ближайшее время дизель может взлететь до 100 гривен за литр и даже выше. Вслед за ним бензин также подорожает еще на несколько гривен.

Те же, у кого есть возможность заряжать электрокары дома, установив специальную зарядку, и вовсе могут получать электроэнергию по ночному тарифу в 2,16 гривен за киловатт. Таким образом, разница в стоимости полного бака авто с ДВС и полного заряда электрокара просто разительная.

«Минфин» разбирался, что сейчас происходит на рынке электромобилей, и выгодно ли их покупать и эксплуатировать.

Электробум возвращается?

«Минфин» уже писал, как развивались события на рынке электромобилей в прошлом году. Последний год налоговых льгот спровоцировал настоящий бум в этом сегменте. Особенно активно украинские водители раскупали китайские «электрички», которые сумели ворваться в топовый список общих продаж автомобилей.

После отмены льгот с 2026 года ценники на электрокары выросли. Подорожание ускорил также рост валютного курса. В итоге, продажи «электричек» просели. Те, кто мечтал об электромобиле, приобрели его в 2025 году. А «колеблющихся» останавливали возросшие ценники, заставившие вспомнить и о других минусах электрокаров (сравнительно небольшой заряд хода, сложности эксплуатации в морозы, нехватка специализированных АЗС и пр).

Но после того, как началась война в Иране и общая дестабилизация на Ближнем Востоке, а цены на бензин и дизель «улетели в космос», украинские водители снова обратили внимание на авто на электротяге.

По данным Института исследований авторынка, в прошлом месяце объемы продаж «электричек» выросли почти на 125%, по сравнению с февралем — пока это рекорд 2026 года. Как пояснил «Минфину» аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий, были периоды в марте, когда наблюдался даже двукратный рост продаж электрокаров, по сравнению с февралем.

На волне повышения спроса, снова активизировался импорт электромобилей — поставки подержанных авто увеличились на 84,9%, а новых — на 55,5%.

Как отмечают аналитики Института исследований авторынка, в сегменте внутренних перепродаж в прошлом месяце лидировали электрокары Nissan Leaf (их было реализовано порядка 660 штук). Две следующие строки в топ-5 заняли Tesla (Model 3 и Model Y), остальные места распределились между Volkswagen e-Golf и Renault ZOE.

Эксперты говорят, что заметно увеличился спрос на Tesla (сумарно их продажи более 700). «Модели этого брэнда, особенно компактные кроссоверы и седаны, стремительно набирают популярность, предлагая сравнительно большой запас хода и современные цифровые сервисы», — отметили в Институте исследований авторынка,

Похожая структура продаж и в сегменте «свежего» б/у импорта: в топ-5 попали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Model Y, Renault ZOE и KIA Niro. Но те, кто искал свежепригнанные электрокары, выбирали. Авто «помоложе», отдельно делая акцент на годе выпуска машины.

Что касается новых электрокаров, то тут, как и в прошлом году, лидерство — за «китайцами». В топ- 3 попали BYD Leopard 3, BYD Sea Lion 06, Zeekr 001. Замыкают топ-5 Volkswagen ID Unyx и Volkswagen ID 4.

По итогам марта, доля электрокаров в сегменте внутренних перепродаж выросла сразу на 3,1%, в сегменте подержанного импорта — на 3,2%, а в сегменте новых авто — на 0,7%.

«Такие цифры являются прямой реакцией на ценовую политику сетей АЗС. При нынешний ценах на бензин и дизель, покупка электрокара — это не „экологический жест“, а стратегическая инвестиция», — отметили в Институте исследований авторынка.

Отметим, что, помимо электрокаров, украинские водители все чаще обращают внимание на гибридные авто. Особенно эта тенденция заметна в сегменте новых машин, где, по итогам марта гибриды заняли 32% в структуре общих продаж, что на 1,3% больше, чем месяцем ранее. Для сравнения: реализация новых электрокаров увеличилась на 0,7%, а доля таких авто в общих продажах составила 3,9%. При этом у авто с гибридными установками есть существенный минус — достаточно высокая цена. Это останавливает от покупки таких машин менее состоятельных водителей, выбирающих подержанные модели на вторичном рынке.

В то же время Остап Новицкий говорит, что возврашение бума на электрокары в Украине еще не стало тенденцией. «Рынок перешел в режим „кругового мониторинга“: продавцы боятся продешевить, наблюдая повышение спроса, а покупатели — не хотят переплачивать. Да, интерес к электромобилям есть, продажи пошли, но их все равно все еще меньше, чем в прошлом году», — добавил эксперт.

Водители постоянно считают «экономику езды», сравнивая стоимость эксплуатации автомобилей с разными силовыми установками. Поэтому, к примеру, если ценники на бензин и дизель вдруг резко пойдут вниз (скажем, если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется в ближайшее время), настроения автовладельцев могут в очередной раз поменяться.

Дешевле в разы

Главным аргументом для водителей, которые покупают электрокары, несмотря на отмену льгот на них и повышение ценников, на сегодняшний день является выгода в эксплуатации.

Особенно заметна разница для тех, кто живет в частных домах, и имеет возможность, установив специальный порт, заряжать авто по ночному тарифу для населения, а это чуть больше 2 гривен за киловатт.

«Разница тут, по сравнению, скажем, с дизельным авто, просто колоссальная. Себестоимость 100 километров пробега на электрокаре при условии домашней зарядки составляет всего порядка 100 гривен против 800 — на бензиновом или дизельном авто», — пояснил Новицкий.

Даже сравнительно экономные дизельные автомобили, потребляющие примерно 5−6 литров топлива на 100 километров, сейчас заметно подорожали в эксплуатации. Ведь при стоимости дизеля в 70 гривен заправка полного бака на 50 литров стоила 3,5 тысячи. При ценники в 90 гривен речь идет уже о 4,5 тысячах, а, если дизель взлетит до 100−110 гривен (а эксперты уже предупредили, что это может случится в ближайшее время), за полных бак придется платить 5 -5,5 тысяч гривен.

На фоне таких цифр даже зарядка электрокара на специализированных АЗС, которая считается сравнительно дорогой, уже не шокирует водителей. К примеру, чтобы зарядить авто за 30−60 минут, нужно платить по тарифу 18−21 гривен за киловатт, а за 15−20 минут — по 21−25 гривен за киловатт.

Таким образом, если «домашняя зарядка» обойдется примерно 583 гривны в месяц при среднем пробеге 1,5 тысяч километров и расходе 18 кВт на 100 километров, то на специализированной АЗС — в 5670 гривен в месяц, — подсчитали аналитики Ampera Team.

При этом такой же пробег в 1500 километров в месяц на бензиновом авто с расходом 10 литров на сто километров при нынешних тарифах на топливо обойдется почти в 10,8 тысяч гривен. На дизельном авто с расходом 5 литров на сто километров 1500 километров можно проехать за 6,6 тысяч, но это минимум для дизельной машины. Обычно авто с дизельными двигателями потребляют больше, 6−8 литров на сотню, и при таком расходе ценник месячной заправки вырастает уже до 10,5 тысяч.

«Думаю, этот кризис окончательно добьет рынок дизельных авто. Их доля на рынке ЕС за прошлый год уже упала ниже 10%. Если такие цены на дизель продержатся полгода, то уже в 2028 модельном году мы можем не увидеть новых дизельных легковых авто в линейках производителей, возможно, за редкими исключениями типа тягачей пикапов и какого то гольфа или француза. Мне лично жаль — считаю современные дизели вершиной инженерии, чудесными, беспроблемными и экономными моторами, накатав за пять лет 140 тысяч километров на двухлитровом французском турбодизеле в паре с японским автоматом. Но такова жизнь. 2,5−3 евро за литр быстро делают свое дело», — написал на своей странице в Фейсбуке экономист Центра экономических стратегий Юрий Гайдай.

Понятно, что в Украине процесс «изгнания» с дорог дизельных машин будет происходить куда медленнее, чем в Европе (где, помимо ценников на топливо рынок регулируют еще и жесткие экологические нормы), но, если топливный кризис затянется, тенденция постепенного замещения автопарка (в том числе, на электрокары) ускорится и у нас.

«Еще недавно многие украинцы покупали электрокары как „второй автомобиль в семье“, а первый был дизельный или бензиновый. Теперь же водители все чаще выбирают электромобили, чтобы они стали „основными“. А, чтобы решить проблему со сравнительно небольшим запасом хода, просто ищут „дальние“ батареи, которые позволяют находится в дороге без подзарядки 250 километров и более», — подытожил Остап Новицкий.