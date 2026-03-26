Главное за четверг: цены на золото, потребности внешнего финансирования и временная защита украинцев в ЕС

Золото лихорадит: остается ли желтый металл защитным активом?

С началом военного конфликта в Иране стоимость золота снизилась более чем на 15%, что поставило под сомнение его статус «защитного актива». Но действительно ли золото перестало выполнять эту функцию? — Ответить на этот вопрос будет проще, если разобрать причины текущей динамики «золотых» цен.

Украине нужно $52 млрд: Минфин оценил потребности внешнего финансирования на 2026 год

Потребности Украины во внешнем финансировании остаются значительными — в 2026 году они составляют около $52 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов по итогам 16-го заседания Управляющего комитета Украинской платформы доноров.

Временную защиту в ЕС для украинцев могут продлить: какие решения обсуждают

В странах Европейского Союза начали новый этап дискуссий о возможном продолжении временной защиты для украинцев, вынужденных уехать из-за полномасштабной войны. Если решение будет принято, механизм Temporary Protection Directive может действовать уже шестой год подряд. В то же время в Брюсселе все чаще подчеркивают: формат этого продолжения может существенно измениться.

Минэкономики посчитало, сколько украинцев воспользуются кэшбеком на топливо

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства обнародовало расчеты по новой программе государственной поддержки автомобилистов «Национальный кэшбек» на горючее. По прогнозам ведомства, воспользоваться инструментом частичного возврата средств за горючее смогут около 3 млн граждан. Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Кондратов

Возвращение без статуса: как на самом деле Украина будет встречать своих беженцев

В марте 2027 года завершается действие Директивы о временной защите ЕС. Это значит, что уже сейчас — в 2026-м — миллионы украинцев принимают решение о своей дальнейшей жизни. Возвращение, вероятно, не будет сиюминутным, но первая волна придет уже в следующем году. И то, как она состоится, будет иметь долгосрочное влияние: украинские мигранты быстро создали сети самоподдержки, где новости и личный опыт распространяются гораздо быстрее, чем любая официальная коммуникация. Об этом в колонке на lb.ua написала старшая аналитика Института фронтира Роксолана Авраменко.