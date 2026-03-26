Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 марта 2026, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: цены на золото, потребности внешнего финансирования и временная защита украинцев в ЕС

Золото лихорадит: остается ли желтый металл защитным активом?

С началом военного конфликта в Иране стоимость золота снизилась более чем на 15%, что поставило под сомнение его статус «защитного актива». Но действительно ли золото перестало выполнять эту функцию? — Ответить на этот вопрос будет проще, если разобрать причины текущей динамики «золотых» цен.

Украине нужно $52 млрд: Минфин оценил потребности внешнего финансирования на 2026 год

Потребности Украины во внешнем финансировании остаются значительными — в 2026 году они составляют около $52 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов по итогам 16-го заседания Управляющего комитета Украинской платформы доноров.

Временную защиту в ЕС для украинцев могут продлить: какие решения обсуждают

В странах Европейского Союза начали новый этап дискуссий о возможном продолжении временной защиты для украинцев, вынужденных уехать из-за полномасштабной войны. Если решение будет принято, механизм Temporary Protection Directive может действовать уже шестой год подряд. В то же время в Брюсселе все чаще подчеркивают: формат этого продолжения может существенно измениться.

Минэкономики посчитало, сколько украинцев воспользуются кэшбеком на топливо

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства обнародовало расчеты по новой программе государственной поддержки автомобилистов «Национальный кэшбек» на горючее. По прогнозам ведомства, воспользоваться инструментом частичного возврата средств за горючее смогут около 3 млн граждан. Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Кондратов

Возвращение без статуса: как на самом деле Украина будет встречать своих беженцев

В марте 2027 года завершается действие Директивы о временной защите ЕС. Это значит, что уже сейчас — в 2026-м — миллионы украинцев принимают решение о своей дальнейшей жизни. Возвращение, вероятно, не будет сиюминутным, но первая волна придет уже в следующем году. И то, как она состоится, будет иметь долгосрочное влияние: украинские мигранты быстро создали сети самоподдержки, где новости и личный опыт распространяются гораздо быстрее, чем любая официальная коммуникация. Об этом в колонке на lb.ua написала старшая аналитика Института фронтира Роксолана Авраменко.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Boombarash и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами