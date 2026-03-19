После резкого роста цен на горючее тема возможного картельного сговора на рынке нефтепродуктов стала одной из наиболее резонансных в Украине. На ситуацию уже отреагировали правительство, политики и народные депутаты. В частности соответствующее обращение озвучила Премьер-министр Юлия Свириденко. Впрочем, несмотря на публичную реакцию власти и общественный запрос, дальнейшее развитие событий вызывает все большее количество вопросов. Об этом написала народный депутат Нина Южанина.
АМКУ молчит, цены растут: расследование возможного картеля на рынке горючего может затянуться — Южанина
Почему молчит АМКУ?
По словам Южаниной, прошла уже неделя с момента, когда Антимонопольный комитет Украины получил ответы от операторов рынка относительно ситуации с ценами на топливо. В то же время, публичных результатов или промежуточной информации от регулятора пока нет.
Расследование без четких сроков
Южанина обращает внимание, что действующее законодательство Украины не устанавливает конкретные предельные сроки для расследований в сфере защиты экономической конкуренции. Это означает, что подобные дела могут продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет.
Процедура расследования включает несколько этапов:
- открытие дела, являющегося лишь начальной стадией;
- сбор доказательств и пояснений от участников рынка;
- проведение экономических экспертиз и анализа рыночного поведения;
- принятие решения, которое часто появляется после изменения рыночной ситуации.
В результате существует риск, что даже при установлении нарушений решение может потерять актуальность для потребителей.
Общественный запрос на скорые ответы
Параллельно с официальными процессами растет общественное давление. Украинцы, ежедневно сталкивающиеся с повышением цен на топливо, ожидают не только формального расследования, но и оперативных ответов на ключевые вопросы:
- имел ли место картельный сговор;
- были ли злоупотребления со стороны участников рынка;
- кто будет нести ответственность при доказывании нарушений.
Пока же ситуация выглядит неоднозначно: публичная реакция власти есть, заявления звучат, однако конкретных выводов или даже промежуточной информации от Антимонопольного комитета пока нет.
Риск утраты доверия
«Если расследование будет происходить в привычном для регулятора темпе, его результаты могут оказаться запоздалыми. В таком случае они будут иметь ограниченное влияние как на рынок, так и на доверие потребителей.
В контексте текущей ситуации ключевым остается вопрос не только наличия нарушений, но и скорости и эффективности реагирования государства на вызовы, непосредственно влияющие на ежедневные расходы граждан", — отметила Южанина.
