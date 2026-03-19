АМКУ молчит, цены растут: расследование возможного картеля на рынке горючего может затянуться — Южанина

После резкого роста цен на горючее тема возможного картельного сговора на рынке нефтепродуктов стала одной из наиболее резонансных в Украине. На ситуацию уже отреагировали правительство, политики и народные депутаты. В частности соответствующее обращение озвучила Премьер-министр Юлия Свириденко. Впрочем, несмотря на публичную реакцию власти и общественный запрос, дальнейшее развитие событий вызывает все большее количество вопросов. Об этом написала народный депутат Нина Южанина.

Почему молчит АМКУ?

По словам Южаниной, прошла уже неделя с момента, когда Антимонопольный комитет Украины получил ответы от операторов рынка относительно ситуации с ценами на топливо. В то же время, публичных результатов или промежуточной информации от регулятора пока нет.

Расследование без четких сроков

Южанина обращает внимание, что действующее законодательство Украины не устанавливает конкретные предельные сроки для расследований в сфере защиты экономической конкуренции. Это означает, что подобные дела могут продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Процедура расследования включает несколько этапов:

открытие дела, являющегося лишь начальной стадией;

сбор доказательств и пояснений от участников рынка;

проведение экономических экспертиз и анализа рыночного поведения;

принятие решения, которое часто появляется после изменения рыночной ситуации.

В результате существует риск, что даже при установлении нарушений решение может потерять актуальность для потребителей.

Читайте также: Цены на топливо могут подскочить до 16%: НБУ оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке

Общественный запрос на скорые ответы

Параллельно с официальными процессами растет общественное давление. Украинцы, ежедневно сталкивающиеся с повышением цен на топливо, ожидают не только формального расследования, но и оперативных ответов на ключевые вопросы:

имел ли место картельный сговор;

были ли злоупотребления со стороны участников рынка;

кто будет нести ответственность при доказывании нарушений.

Пока же ситуация выглядит неоднозначно: публичная реакция власти есть, заявления звучат, однако конкретных выводов или даже промежуточной информации от Антимонопольного комитета пока нет.

Читайте также: Почему в Украине дорожает горючее: глава АМКУ назвал ключевые факторы

Риск утраты доверия

«Если расследование будет происходить в привычном для регулятора темпе, его результаты могут оказаться запоздалыми. В таком случае они будут иметь ограниченное влияние как на рынок, так и на доверие потребителей.

В контексте текущей ситуации ключевым остается вопрос не только наличия нарушений, но и скорости и эффективности реагирования государства на вызовы, непосредственно влияющие на ежедневные расходы граждан", — отметила Южанина.