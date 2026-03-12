До 15% кэшбека на топливо: как украинцы смогут возвращать деньги за каждую заправку

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 марта 2026, 18:38 Читати українською

До 15% кэшбека на топливо: как украинцы смогут возвращать деньги за каждую заправку

Программа кэшбека на горючее будет работать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к инициативе. Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко написала в своем Telegram-канале после заседания Кабинета Министров в четверг, 12 марта.

До 15% кэшбека на топливо: как украинцы смогут возвращать деньги за каждую заправку
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько денег вернут?

Размер компенсации от государства зависит от вида топлива, который вы выбираете:

  • 15% кэшбека — на дизельное топливо;
  • 10% кэшбека — на бензин;
  • 5% кэшбека — на автомобильный газ.

Как получить?

Выплаты будут производиться на базе программы «Национальный кэшбек». По словам Свириденко, на сегодняшний день этой программой уже активно пользуются 9,4 млн граждан.

Напомним

Президент Владимир Зеленский поручил разработать программу кэшбека для потребителей бензина, дизельного горючего и автогаза. Целью новой инициативы является смягчение финансовой нагрузки на украинцев из-за нестабильности на мировом рынке нефти.

Читайте также: Цены на нефть резко растут: Иран атакует танкеры в Персидском заливе

Удорожание горючего

В четверг, 12 марта, средняя стоимость горючего на украинских АЗС продолжает идти вверх. Пока цены на бензин держатся относительно стабильно, другие виды топлива демонстрируют уверенный рост.

Дизельное горючее стало лидером по темпам подорожания среди нефтепродуктов. Его средняя цена в сутки выросла на 85 копеек (+1,16%) и теперь составляет 74,37 грн/л.

Автомобильный газ также существенно прибавил в цене плюс 61 копейка (+1,48%). Заправиться газом можно в среднем за 41,97 грн/л.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
12 марта 2026, 19:36
#
Це типу, хто ще не дав доступ до своїх банківських рахунків податковій, ось чергова нагода?!))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает messenger и 34 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами