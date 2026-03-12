До 15% кэшбека на топливо: как украинцы смогут возвращать деньги за каждую заправку

Программа кэшбека на горючее будет работать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к инициативе. Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко написала в своем Telegram-канале после заседания Кабинета Министров в четверг, 12 марта.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько денег вернут?

Размер компенсации от государства зависит от вида топлива, который вы выбираете:

15% кэшбека — на дизельное топливо;

10% кэшбека — на бензин;

5% кэшбека — на автомобильный газ.

Как получить?

Выплаты будут производиться на базе программы «Национальный кэшбек». По словам Свириденко, на сегодняшний день этой программой уже активно пользуются 9,4 млн граждан.

Напомним

Президент Владимир Зеленский поручил разработать программу кэшбека для потребителей бензина, дизельного горючего и автогаза. Целью новой инициативы является смягчение финансовой нагрузки на украинцев из-за нестабильности на мировом рынке нефти.

Читайте также: Цены на нефть резко растут: Иран атакует танкеры в Персидском заливе

Удорожание горючего

В четверг, 12 марта, средняя стоимость горючего на украинских АЗС продолжает идти вверх. Пока цены на бензин держатся относительно стабильно, другие виды топлива демонстрируют уверенный рост.

Дизельное горючее стало лидером по темпам подорожания среди нефтепродуктов. Его средняя цена в сутки выросла на 85 копеек (+1,16%) и теперь составляет 74,37 грн/л.

Автомобильный газ также существенно прибавил в цене плюс 61 копейка (+1,48%). Заправиться газом можно в среднем за 41,97 грн/л.