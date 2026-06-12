Курс валют на 12 июня: доллар в банках подешевел на 10 копеек

В пятницу, 12 июня, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 3 копейки в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 3 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,65−45,18 грн. Евро покупают за 51,62 грн, а продают за 52,27 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,87−44,87, евро — 52,00−52,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,88−44,91 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,95−51,96 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту