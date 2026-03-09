НБУ проведет независимый аудит перевозки наличных из Австрии в Украину через Венгрию

Национальный банк Украины инициирует проведение независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, вовлеченными в перевозку средств и ценностей из Австрии в Украину транзитом через Венгрию. Об этом написал глава НБУ Андрей Пышный.

НБУ работает над возвратом

«В пятницу мы немного выдохнули, когда сотрудники Ощадбанка вернулись домой. Но теперь сосредотачиваем все усилия на том, чтобы подобный инцидент получил надлежащую правовую оценку и ответ от европейского сообщества», — отметил глава НБУ.

Он отметил, что «валютные ценности, которые перевозили инкассаторы, остаются в Венгрии без законных на то оснований. Однако их возвращение — лишь один элемент большого пазла. Мы столкнулись с ситуацией, когда консул не может попасть к гражданам своей страны, когда адвокат не имеет доступа к своим клиентам, когда звучат политические заявления без каких-либо подтверждений, а дискредитация становится главной целью — такие действия не могут оставаться без надлежащей оценки. Поэтому стоит раз и навсегда четко расставить все точки над „і“ в этом деле».

«Ощадбанк не нарушал законодательства, а его работники выполняли свою работу в рамках международных договоров и на законных основаниях. Вот и все. Для того, чтобы снять все вопросы и манипуляции, мы первыми выступили за прозрачную и всестороннюю проверку», — подчеркнул Пышный.

В частности, Ощадбанк передал в Национальный банк весь пакет подтверждающих документов о законности перевозки валютных ценностей по территории Венгрии и пребывания инкассаторской бригады, сопровождавшей груз.

Пишный напомнил, что соответствующие службы НБУ проверили эти документы, и никаких вопросов они не вызвали.

Кроме того, НБУ инициирует проведение независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей, который проведет международная компания. Кто именно это будет, об этом Нацбанк сообщит отдельно, отметил Пишный.

По его словам, Нацбанк ведет активную коммуникацию с европейскими партнерами, чтобы этот инцидент не остался без должной реакции.

Готовятся обращения, которые будут адресованы руководству Европейского центрального банка, центрального банка Австрии, Генеральному директору Европейской комиссии по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала, Высокому представителю ЕС по вопросам внешней и безопасности политики и другим.

«Наши европейские партнеры и институты должны иметь возможность получить всю необходимую информацию и доступ к документам и сказать свое слово по поводу этой ситуации», — отметил Пышный.

Предыстория

Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка.

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

В задержанных машинах были:

$40 млн;

35 млн евро;

9 кг банковского золота.

Уже днем венгерская налоговая служба подтвердила задержание семи инкассаторов Ощадбанка и двух автомобилей с наличными, следовавших из Австрии в Украину, заявив, что ведет уголовное производствопо подозрению в отмывании денег.