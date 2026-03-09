НБУ проведет независимый аудит перевозки наличных из Австрии в Украину через Венгрию

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 марта 2026, 8:00 Читати українською

НБУ проведет независимый аудит перевозки наличных из Австрии в Украину через Венгрию

Национальный банк Украины инициирует проведение независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, вовлеченными в перевозку средств и ценностей из Австрии в Украину транзитом через Венгрию. Об этом написал глава НБУ Андрей Пышный.

Национальный банк Украины инициирует проведение независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, вовлеченными в перевозку средств и ценностей из Австрии в Украину транзитом через Венгрию.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

НБУ работает над возвратом

«В пятницу мы немного выдохнули, когда сотрудники Ощадбанка вернулись домой. Но теперь сосредотачиваем все усилия на том, чтобы подобный инцидент получил надлежащую правовую оценку и ответ от европейского сообщества», — отметил глава НБУ.

Он отметил, что «валютные ценности, которые перевозили инкассаторы, остаются в Венгрии без законных на то оснований. Однако их возвращение — лишь один элемент большого пазла. Мы столкнулись с ситуацией, когда консул не может попасть к гражданам своей страны, когда адвокат не имеет доступа к своим клиентам, когда звучат политические заявления без каких-либо подтверждений, а дискредитация становится главной целью — такие действия не могут оставаться без надлежащей оценки. Поэтому стоит раз и навсегда четко расставить все точки над „і“ в этом деле».

Читайте также: Встрана вернула домой инкассаторов Ощадбанка, но без груза

«Ощадбанк не нарушал законодательства, а его работники выполняли свою работу в рамках международных договоров и на законных основаниях. Вот и все. Для того, чтобы снять все вопросы и манипуляции, мы первыми выступили за прозрачную и всестороннюю проверку», — подчеркнул Пышный.

В частности, Ощадбанк передал в Национальный банк весь пакет подтверждающих документов о законности перевозки валютных ценностей по территории Венгрии и пребывания инкассаторской бригады, сопровождавшей груз.

Пишный напомнил, что соответствующие службы НБУ проверили эти документы, и никаких вопросов они не вызвали.

Кроме того, НБУ инициирует проведение независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей, который проведет международная компания. Кто именно это будет, об этом Нацбанк сообщит отдельно, отметил Пишный.

По его словам, Нацбанк ведет активную коммуникацию с европейскими партнерами, чтобы этот инцидент не остался без должной реакции.

Готовятся обращения, которые будут адресованы руководству Европейского центрального банка, центрального банка Австрии, Генеральному директору Европейской комиссии по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала, Высокому представителю ЕС по вопросам внешней и безопасности политики и другим.

«Наши европейские партнеры и институты должны иметь возможность получить всю необходимую информацию и доступ к документам и сказать свое слово по поводу этой ситуации», — отметил Пышный.

Предыстория

Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка.

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

В задержанных машинах были:

  • $40 млн;
  • 35 млн евро;
  • 9 кг банковского золота.

Уже днем венгерская налоговая служба подтвердила задержание семи инкассаторов Ощадбанка и двух автомобилей с наличными, следовавших из Австрии в Украину, заявив, что ведет уголовное производствопо подозрению в отмывании денег.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+27
R S
R S
9 марта 2026, 9:38
#
Аудит будет, я не сомневаюсь. Но насчёт «незалежний» — тут насмешили)).
А итог аудита будет такой: изъятие денег и золота незаконно, надо его вернуть нам, т. е. НБУ.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 марта 2026, 10:19
#
Если все «ок» то зачем аудит?
+
+12
Перший Потужний
Перший Потужний
9 марта 2026, 10:49
#
Багато хто в інеті задається питанням, ці кошти взагалі «в» Україну іхали, чи може «із» України кудись їх доставляли, ну там, після міндіча і двушечки на мацкву, вже якось в зайви влади не особливо люди вірять
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 марта 2026, 10:54
#
Очередная МАЯЧНЯ!!! Вместо того что бы задать вопрос о законности действий и «ощада» и НБУ и Венгрии, опять начинает «лабуду» о .миндиче!!!
Где подозрение миндичу? Где запрос на экстрадицию?
А что там с делом о «чистом городе»? А что там с экстрадицией с Австрии Комарницкого?
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
9 марта 2026, 10:57
#
Вивозили за кордон награбоване ((, тому й соплі жують! Ніхто вже не возить готівку звичайним шляхом на верблюдах))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает stariy07 и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами