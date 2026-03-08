АЗС заплатят штраф в размере 5% годового оборота, если не обоснуют повышение цен на топливо — Гетманцев

АЗС заплатят штраф в размере 5% годового оборота, если не обоснуют повышение цен на топливо. Об этом заявил глава Налогового комитета В Р Гетманцев .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему выросли цены на АЗС

Синхронный скачок цен на украинских автозаправочных станциях на 10−15% не имеет объективной экономической основы, подчеркнул он.

«На самом деле, не нужно быть большим специалистом для того, чтобы понять, что сегодня в Украине продается еще старое горючее. Горючее, изготовленное из нефти, которая была дешевой еще до всех этих скачков», — говорит Гетманцев.

Дефицит горючего

Ранее Гетманцев заявил , что обстоятельства на Ближнем Востоке заставляют более серьезно отнестись к анализу и предупреждению проблем, с которыми может столкнуться и наша страна, если война затянется, а именно не просто со спекулятивным ростом цен, а даже с реальным дефицитом горючего.

Читайте: АМКУ проверит причины подорожания горючего на АЗС, но говорит, что цены не подлежат госрегулированию

Напомним

Как писал Минфин, за 2 дня цены на топливо (бензин, дизель) в Украине выросли на 10−14% (в среднем +10 грн на литр). В Европе — на 2−3% (+ 2 — 3 грн).