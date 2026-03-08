Multi от Минфин
українська
8 марта 2026, 15:26

Флорида приравняла стейблкоины к фиатным деньгам

Сенат Флориды единогласно одобрил первый в США законопроект, регулирующий использование стейблкоинов на уровне штата. Документ должен быть подписан губернатором в течение 30 дней, пишет The block.

Сенат Флориды единогласно одобрил первый в США законопроект, регулирующий использование стейблкоинов на уровне штата.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что это значит

Если закон вступит в силу, требования по защите потребителей и борьбе с отмыванием денег будут распространяться не только на фиатные средства, но и на стейблкоины.

Эмитенты таких цифровых активов будут обязаны соблюдать правила противодействия отмыванию средств наравне с банками и другими финансовыми организациями. Закон также запрещает выпуск стейблкоинов без лицензии.

Читайте также: Стейблкоины стали фаворитом теневого крипторинка — 84% незаконных транзакций

Компании-эмитенты из других штатов должны будут направлять письменное уведомление в Управление финансового регулирования Флориды (OFR) перед началом работы в юрисдикции.

В документе отдельно указано, что платежные стейблкоины не считаются ценными бумагами. При этом вводится система надзора: часть таких токенов будет регулироваться исключительно OFR, а часть — совместно OFR и федеральным банковским регулятором Офисом контролера денежного обращения США (OCC).

Кроме того, закон запрещает выплачивать процентный доход держателям стейблкоинов, если подобные выплаты ограничены федеральным законодательством.

Принятие законопроекта стало возможным после появления федерального закона GENIUS, который заложил базовые правила выпуска стейблкоинов в США. Параллельно в стране обсуждается еще один нормативный акт — CLARITY, направленный на регулирование криптовалютного рынка. Его продвижение в Конгрессе замедлилось из-за позиции банковского сектора, выступающего против положения о выплате доходности по стейблкоинам.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что резервный банк Индии (RBI) объявил стейблкоины высокорисковыми активами и призвал другие страны сосредоточиться не на создании условий развития стейблкоинов, а на запуске цифровых валют центральных банков (CBDC).

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
