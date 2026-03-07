Стейблкоины стали фаворитом теневого крипторинка — 84% незаконных транзакций

В 2025 году 84% всего незаконного объема транзакций осуществлялось в стейблкоинах (по сравнению с тотальным доминированием биткоина в 2020 году). Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В 2025 году преступность тотально перешла в стейблкоины (в основном tether/usdt). 84% транзакций сейчас у них. А из-за технологичности и крипты скорость отмывания стала просто мгновенной», — написал Железняк.

По его словам сервисы Black U (переводится как грязный USDT) скупают tether с дисконтом 20% и за 1,6 минуты вам уже возвращают отмытый.

Читайте: Китай расширяет запрет криптовалют: под ударом стейблкоины и токенизацией реальных активов

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что резервный банк Индии (RBI) объявил стейблкоины высокорисковыми активами и призвал другие страны сосредоточиться не на создании условий развития стейблкоинов, а на запуске цифровых валют центральных банков (CBDC).