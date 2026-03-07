Резервы Украины поддерживает международная помощь, а не торговый баланс — Южанина

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 марта 2026, 10:52 Читати українською

Резервы Украины поддерживает международная помощь, а не торговый баланс — Южанина

Размер международных резервов Украины в последнее время часто представляется одним из ключевых результатов экономической политики. Однако важно учитывать не только объем резервов, но и источники их формирования. Об этом написала народный депутат Нина Южанина.

Размер международных резервов Украины в последнее время часто представляется одним из ключевых результатов экономической политики.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

За счет чего вырастают международные резервы?

Основным фактором пополнения международных резервов является внешняя финансовая помощь от международных партнеров. Именно он компенсирует значительный дефицит внешней торговли Украины.

По данным регулятора, внешнеторговый баланс страны остается отрицательным — объемы импорта существенно превышают экспорт. Как отмечает Южанина, в этой связи НБУ вынужден регулярно проводить валютные интервенции для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Читайте: Международные резервы сократились на 5% до $54,8 млрд

В частности, только в феврале регулятор продал на межбанковском рынке около 3 млрд долларов из международных резервов.

«Текущий высокий уровень резервов в значительной степени является результатом масштабной международной поддержки Украины со стороны партнеров. Она позволяет компенсировать дисбаланс во внешней торговле и поддерживать стабильность валютного рынка».

В то же время, долгосрочная макроэкономическая устойчивость страны будет зависеть не столько от номинального объема резервов, сколько от роста экспорта, привлечения инвестиций и увеличения собственных валютных поступлений украинской экономики.

Именно развитие экспортоориентированных отраслей и активизация инвестиционной деятельности могут стать ключевыми факторами для формирования более устойчивой валютной позиции Украины в среднесрочной перспективе", — подытожила Южанина.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 февраля 2026 года международные резервы Украины достигли рекордных $57,7 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 марта 2026, 11:04
#
Давно не было комментарий от нафталиновых депутатов?
Вопрос -а что там с работой АЗС с 1 марта, еще 2025 года???
Напомню, этот депутат еще в феврале 2025 года распространял МАЯЧНЮ о том что АЗС не будут работать с первого марта 2025 года!!!
И самое главное -что к распространению подобной МАЯЧНИ подключил все фиаловские СМИ во главе с «минфин».

.…а что по этому поводу думает депутат железняк???
+
0
Exba
Exba
7 марта 2026, 12:50
#
Неожиданно… А я думал, что это сталевары, аграрии и айтишники валютную кубышку пополняют. А они оказывается сачкуют
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами