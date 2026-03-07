Резервы Украины поддерживает международная помощь, а не торговый баланс — Южанина

Размер международных резервов Украины в последнее время часто представляется одним из ключевых результатов экономической политики. Однако важно учитывать не только объем резервов, но и источники их формирования. Об этом написала народный депутат Нина Южанина.

За счет чего вырастают международные резервы?

Основным фактором пополнения международных резервов является внешняя финансовая помощь от международных партнеров. Именно он компенсирует значительный дефицит внешней торговли Украины.

По данным регулятора, внешнеторговый баланс страны остается отрицательным — объемы импорта существенно превышают экспорт. Как отмечает Южанина, в этой связи НБУ вынужден регулярно проводить валютные интервенции для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В частности, только в феврале регулятор продал на межбанковском рынке около 3 млрд долларов из международных резервов.

«Текущий высокий уровень резервов в значительной степени является результатом масштабной международной поддержки Украины со стороны партнеров. Она позволяет компенсировать дисбаланс во внешней торговле и поддерживать стабильность валютного рынка».

В то же время, долгосрочная макроэкономическая устойчивость страны будет зависеть не столько от номинального объема резервов, сколько от роста экспорта, привлечения инвестиций и увеличения собственных валютных поступлений украинской экономики.

Именно развитие экспортоориентированных отраслей и активизация инвестиционной деятельности могут стать ключевыми факторами для формирования более устойчивой валютной позиции Украины в среднесрочной перспективе", — подытожила Южанина.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 февраля 2026 года международные резервы Украины достигли рекордных $57,7 млрд.