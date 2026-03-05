Morgan Stanley подал заявку на запуск спотового BTC-ETF, биткоин в зоне экстремальной перепроданности: что нового

Экосистема Sui запускает собственный стейблкоин USDsui

Блокчейн-платформа первого уровня (L1) Sui представила свой нативный стейблкоин — Sui Dollar (USDsui). Этот актив имеет жесткую привязку к курсу доллара США и призван усилить ликвидность сети, которая в последнее время переживает не лучшие времена.

Проект, анонсированный еще в конце 2024 года, реализован в сотрудничестве с платформой Bridge, принадлежащей платежному гиганту Stripe. Основные характеристики запуска:

Юридическая база: USDsui разработан с соблюдением американского законодательства, в том числе норм Genius Act.

Реинвестиции: команда Sui планирует направлять доходы от эмиссии стейблкоина на развитие собственной экосистемы через систему грантов.

Доступность: монета уже интегрирована в совместные криптогаманцы и листингована на крупных биржах (хотя рыночные данные капитализации на агрегаторах пока обновляются).

Запуск стейблкоина происходит в сложный для сети период. Объем заблокированных средств (TVL) в сети Sui составляет $625 млн, что свидетельствует о драматическом падении — за последние четыре месяца показатель сократился на 75%.

Несмотря на отток ликвидности из DeFi-протоколов, нативный токен SUI продемонстрировал положительную динамику, прибавив 8% за последние сутки. Аналитики связывают это не только с новостями об USDsui, но и с общим зеленым трендом на рынке криптовалют.

Разработчики отмечают, что Sui Dollar станет удобным инструментом для корпоративного сектора. Благодаря прямой интеграции с финансовой инфраструктурой Sui, компании смогут проводить трансграничные платежи и P2P-переводы, минимизируя регуляторные риски.

Morgan Stanley подал заявку на запуск спотового биткоин-ETF

Один из крупнейших инвестиционных банков мира, Morgan Stanley, подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на регистрацию спотового биткоина-ETF. Это решение закрепляет статус банка как одного из наиболее прогрессивных игроков традиционного финансового сектора в криптпространстве.

Для обеспечения максимальной надежности нового фонда под названием Morgan Stanley Bitcoin Trust, банк привлек самых мощных партнеров:

Кастодианы: хранение криптовалюты вверено бирже Coinbase и старейшему банку США BNY Mellon.

Холодное хранение: основная часть активов будет размещаться на офлайн-кошельках для защиты от кибератак. Временное перемещение монет на «горячие» кошельки будет происходить только при операциях выпуска или погашения акций.

Администрирование: BNY Mellon также будет выполнять роль трансфер-агента и администратора, отвечая за бухгалтерию, реестр акционеров и фиатные денежные потоки.

Эксперты рынка считают, что запуск собственного ETF стратегически важен для банка, даже если его доходность изначально будет умеренной.

Путь банка к собственному ETF был последовательным:

2021 год: первым среди банков США открыл доступ к биткоин-фондам для состоятельных клиентов.

2024 год: позволил своим финансовым консультантам предлагать клиентам биткоин-ETF от BlackRock и Fidelity.

Сейчас готовится к запуску торговли цифровыми активами на собственной брокерской платформе E*Trade и регистрации собственного фонда.

Этот шаг Morgan Stanley может стать сигналом для других крупных банков, еще сомневающихся в запуске собственных криптопродуктов.

Индиана легализует криптопенсии: госслужащие и учителя получат доступ к цифровым активам

Штат Индиана сделал решительный шаг к интеграции криптовалют в государственную финансовую систему. Губернатор Майк Браун подписал законопроект HB 1042, который официально разрешает пенсионным фондам штата инвестировать в цифровые активы. Документ вступил в силу 3 марта 2026 года.

Согласно новому закону государственные программы, в частности Hoosier START, а также пенсионные счета учителей и госслужащих, обязаны предоставить участникам опцию самостоятельного брокерского инвестирования.

Требование: каждая программа должна предложить доступ как минимум к одному криптопродукту.

Дедлайн: администраторы фондов должны ввести эти изменения до 1 июля 2027 года.

Помимо инвестиционных возможностей, закон HB 1042 устанавливает важные гарантии для пользователей:

Запрет спецналогов: запрещается вводить какие-либо дополнительные сборы или налоги на использование криптовалюты в качестве средства платежа.

Право на самостоятельное хранение: государство гарантирует гражданам право владеть активами через некастодиальные (личные) кошельки.

Решение Индианы соответствует общенациональному тренду, заданному федеральными властями. Напомним, в августе 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий включать криптоактивы в популярные пенсионные планы 401(k).

По оценкам республиканцев, такой шаг откроет рынку доступ к миллиардам долларов новой ликвидности, повышая потенциальную прибыльность сбережений американцев.

Биткоин в зоне экстремальной перепроданности: аналитики K33 прогнозируют разворот рынка

Аналитики исследовательской компании K33 зафиксировали один из самых высоких уровней рыночного пессимизма за всю историю биткоина. После пяти месяцев падения первая криптовалюта достигла состояния сильной перепроданности, исторически предшествующей мощному росту.

Ключевые показатели «дна»:

Индекс RSI: недельный индекс относительной силы упал до 26,84 — это третье самое низкое значение в истории актива.

Отрицательный фандинг: на рынке фьючерсов зафиксирован отрицательный коэффициент финансирования. С 2018 года это лишь десятый случай; обычно после него цена растет.

Капитуляция институционалов: открытый интерес на бирже CME упал до двухлетнего минимума, а инвесторы в споте ETF сократили позиции на 90 000 BTC.

Прогноз: что дальше?

Ветле Лунде, руководитель исследований K33, отмечает, что большинство рисков уже заложены в цену. Историческая статистика после таких фаз оптимистична:

Через 30 дней средняя доходность составляет +13%.

Через 90 дней рост в среднем достигает +62%.

Через 180 дней: возможно удвоение цены (+101%).

Геополитическая стойкость

Несмотря на войну на Ближнем Востоке и скачок цен на энергоносители, биткоин демонстрирует умеренный рост, опережая фондовые рынки. По мнению экспертов, текущее соотношение риска и прибыли свидетельствует об идеальном времени для накопления, а не продажи.

«Хуже всего позади, теперь мы ждем», — резюмирует Лунде.

На момент написания новости цена биткоина составляет $72 005. За последние сутки актив вырос на 3,6%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «зеленой» зоне.