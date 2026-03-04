Резкий рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке по-разному влияет на ключевые экономики мира. Анализ чувствительности реального ВВП к 10% удорожанию нефти демонстрирует четкое разделение между странами-экспортерами и импортерами энергоносителей. Об этом свидетельствуют данные инвестиционного банка Goldman Sachs.
Нефтяной шок и мировая экономика: кто выиграет, а кто потеряет от роста цен
Страны-бенефициары: нефтяной бонус
Для крупных экспортеров сырья рост цен становится дополнительным драйвером экономического роста.
Бразилия демонстрирует высокую чувствительность — 10% роста стоимости нефти добавляет более 1 процентного пункта (п.п.) к ее ВВП.
Россия получает прирост экономики на уровне примерно 0,25 п.п.
Страны в зоне риска: угроза рецессии
Крупнейшие импортеры нефти сталкиваются со значительным падением экономической активности и ростом издержек.
Турция и Китай наиболее уязвимы. Для них нефтяной шок может означать падение ВВП до 0,9 п.п.
Индия — ожидается снижение показателей на 0,3 п.п.
Южная Корея: потери оцениваются примерно в 0,2 п.п.
