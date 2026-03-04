Нефтяной шок и мировая экономика: кто выиграет, а кто потеряет от роста цен

Резкий рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке по-разному влияет на ключевые экономики мира. Анализ чувствительности реального ВВП к 10% удорожанию нефти демонстрирует четкое разделение между странами-экспортерами и импортерами энергоносителей. Об этом свидетельствуют данные инвестиционного банка Goldman Sachs.