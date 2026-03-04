Multi от Минфин
4 марта 2026, 18:56 Читати українською

Нефтяной шок и мировая экономика: кто выиграет, а кто потеряет от роста цен

Резкий рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке по-разному влияет на ключевые экономики мира. Анализ чувствительности реального ВВП к 10% удорожанию нефти демонстрирует четкое разделение между странами-экспортерами и импортерами энергоносителей. Об этом свидетельствуют данные инвестиционного банка Goldman Sachs.

Нефтяной шок и мировая экономика: кто выиграет, а кто потеряет от роста цен
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Страны-бенефициары: нефтяной бонус

Для крупных экспортеров сырья рост цен становится дополнительным драйвером экономического роста.

Бразилия демонстрирует высокую чувствительность — 10% роста стоимости нефти добавляет более 1 процентного пункта (п.п.) к ее ВВП.

Россия получает прирост экономики на уровне примерно 0,25 п.п.

Читайте также: Нефтяной шторм: цены растут на 3%, пока Трамп готовит морские конвои

Страны в зоне риска: угроза рецессии

Крупнейшие импортеры нефти сталкиваются со значительным падением экономической активности и ростом издержек.

Турция и Китай наиболее уязвимы. Для них нефтяной шок может означать падение ВВП до 0,9 п.п.

Индия — ожидается снижение показателей на 0,3 п.п.

Южная Корея: потери оцениваются примерно в 0,2 п.п.

Читайте также: За два дня цены на топливо в Украине выросли на 10−14% — в среднем +10 грн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
R S
R S
4 марта 2026, 20:26
#
Туреччина та Китай є найбільш вразливими.

Не соглашусь. Они купят нефть у РФ в нужных объёмах и с выгодными скидками. Индия — тоже.
И будут класть на санкции. Потому что выгода будет намного сильнее, чем страх от санкций.
Больше всего от повышения стоимости нефти пострадают страны ЕС и их сателлиты.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
