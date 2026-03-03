Экономика Европы выдержит войну в Иране, если она завершится через месяц

Следующие четыре недели станут решающими для европейской экономики: они определят, столкнется ли регион с новым глубоким кризисом, нынешние события останутся лишь временным препятствием на пути к восстановлению. Об этом сообщает Bloomberg.

Именно такой срок — один месяц — Дональд Трамп отвел для своей военной кампании против Ирана. Напомним, удары уже привели к гибели аятоллы Али Хаменеи, спровоцировали волну контратак на Ближнем Востоке и резкий скачок цен на энергоносители.

Главный риск: длительное противостояние

Более затяжная кампания грозит сорвать хрупкое возобновление еврозоны и снова разжечь инфляцию, с которой так тяжело боролся Европейский центральный банк (ЕЦБ). Из-за зависимости от нефти и газа из этого региона, блок считается «самой уязвимой большой экономикой» к последствиям иранского конфликта.

«Если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители возрастут лишь ненадолго, ущерб будет ограничен», — считают аналитики Bloomberg. «Однако затяжная война заставит правительства тратить больше на защиту населения, что усилит давление на лидеров стран».

Несмотря на то, что нефть Brent в понедельник превысила $80 за баррель, ведущие экономисты склоняются к тому, что это краткосрочный всплеск.

Главный экономист Berenberg Гольгер Шмидинг, в частности, сохраняет в своем прогнозе предположение, что средняя цена на нефть марки Brent будет удерживаться в диапазоне $65−70 за баррель.

Фактор Трампа: эксперты ожидают, что Трамп сделает все возможное, чтобы не допустить продолжающегося роста цен, ведь американские избиратели уже обвиняли его в высокой стоимости жизни.

Давление Китая и России: Иран также имеет стимулы не перекрывать Ормузский пролив. Китай (вместе с россией) как главный союзник Тегерана критически зависит от этого морского пути для импорта нефти и будет давить на Иран, чтобы сохранить судоходство.

Сценарии для Европы и действия ЕЦБ

Ситуация осложняется тем, что цены на газ в Европе взлетели более чем на 60% после остановки производства в Катаре из-за иранских атак. Для Е С это критично, поскольку запасы в хранилищах сейчас на необычно низком уровне.

По оценкам Morgan Stanley:

Устойчивый рост цены на нефть на $10 за баррель повышает инфляцию в еврозоне на 0,4%.

Экономический рост при этом замедляется на 0,15%.

Представители ЕЦБ призывают к покою. Франсуа Виллеруа де Гало и Яннис Стурнарас подчеркнули, что принимать решения по изменению процентных ставок на основе текущих колебаний цен на энергоносители преждевременно. Однако рынки уже оценивают вероятность повышения ставки ЕЦБ в этом году в 50%.

Последние прогнозы ЕЦБ предполагают, что потребительские цены будут оставаться ниже целевого уровня до 2028 года, тогда как экономический рост ускорится до 1,4% в следующем году с 1,2% в 2026-м. В то же время, инфляция уже превышает ожидания аналитиков — в феврале она составляла 1,9%.

Выводы инвесторов

Пока инвесторы расценивают события как «шок волатильности», а не фундаментальный сбой в поставках. Немецкий индекс DAX остается сосредоточенным на психологически важной отметке в 25 000 пунктов, что свидетельствует об осторожном оптимизме: рынок делает ставку на то, что война не превратится в «сейсмический удар» по мировой экономике.