Экономика Европы выдержит войну в Иране, если она завершится через месяц

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 марта 2026, 15:25 Читати українською

Экономика Европы выдержит войну в Иране, если она завершится через месяц

Следующие четыре недели станут решающими для европейской экономики: они определят, столкнется ли регион с новым глубоким кризисом, нынешние события останутся лишь временным препятствием на пути к восстановлению. Об этом сообщает Bloomberg.

Экономика Европы выдержит войну в Иране, если она завершится через месяц
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Именно такой срок — один месяц — Дональд Трамп отвел для своей военной кампании против Ирана. Напомним, удары уже привели к гибели аятоллы Али Хаменеи, спровоцировали волну контратак на Ближнем Востоке и резкий скачок цен на энергоносители.

Главный риск: длительное противостояние

Более затяжная кампания грозит сорвать хрупкое возобновление еврозоны и снова разжечь инфляцию, с которой так тяжело боролся Европейский центральный банк (ЕЦБ). Из-за зависимости от нефти и газа из этого региона, блок считается «самой уязвимой большой экономикой» к последствиям иранского конфликта.

«Если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители возрастут лишь ненадолго, ущерб будет ограничен», — считают аналитики Bloomberg. «Однако затяжная война заставит правительства тратить больше на защиту населения, что усилит давление на лидеров стран».

Несмотря на то, что нефть Brent в понедельник превысила $80 за баррель, ведущие экономисты склоняются к тому, что это краткосрочный всплеск.

Главный экономист Berenberg Гольгер Шмидинг, в частности, сохраняет в своем прогнозе предположение, что средняя цена на нефть марки Brent будет удерживаться в диапазоне $65−70 за баррель.

Читайте также: Спотовые цены на газ в Европе выросли до самого высокого уровня с января 2023 года

Фактор Трампа: эксперты ожидают, что Трамп сделает все возможное, чтобы не допустить продолжающегося роста цен, ведь американские избиратели уже обвиняли его в высокой стоимости жизни.

Давление Китая и России: Иран также имеет стимулы не перекрывать Ормузский пролив. Китай (вместе с россией) как главный союзник Тегерана критически зависит от этого морского пути для импорта нефти и будет давить на Иран, чтобы сохранить судоходство.

Сценарии для Европы и действия ЕЦБ

Ситуация осложняется тем, что цены на газ в Европе взлетели более чем на 60% после остановки производства в Катаре из-за иранских атак. Для Е С это критично, поскольку запасы в хранилищах сейчас на необычно низком уровне.

По оценкам Morgan Stanley:

  • Устойчивый рост цены на нефть на $10 за баррель повышает инфляцию в еврозоне на 0,4%.
  • Экономический рост при этом замедляется на 0,15%.

Представители ЕЦБ призывают к покою. Франсуа Виллеруа де Гало и Яннис Стурнарас подчеркнули, что принимать решения по изменению процентных ставок на основе текущих колебаний цен на энергоносители преждевременно. Однако рынки уже оценивают вероятность повышения ставки ЕЦБ в этом году в 50%.

Последние прогнозы ЕЦБ предполагают, что потребительские цены будут оставаться ниже целевого уровня до 2028 года, тогда как экономический рост ускорится до 1,4% в следующем году с 1,2% в 2026-м. В то же время, инфляция уже превышает ожидания аналитиков — в феврале она составляла 1,9%.

Выводы инвесторов

Пока инвесторы расценивают события как «шок волатильности», а не фундаментальный сбой в поставках. Немецкий индекс DAX остается сосредоточенным на психологически важной отметке в 25 000 пунктов, что свидетельствует об осторожном оптимизме: рынок делает ставку на то, что война не превратится в «сейсмический удар» по мировой экономике.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
neverice
neverice
3 марта 2026, 16:04
#
Яскрава демонстрація того, як ЄС (та і світ, що не володіє нафтою), залежить від нафти. І це при тому, що ЄС використовує нафту практично виключно для палива. Зміна цін на умовний асфальт навряд чи хоч якось впливає на інфляцію. І це розписані лише ризики підвищення цін. А ризики відвертого дефіциту навіть не розглядаються. Хоча тут яскравою демонстрацією є Куба.
В цілому, зрозуміло, чому Китай так активно взявся за електромобілі, навіть маючи рф, Іран та Венесуелу під рукою. І саме по останнім двом Трамп і вдарив.
+
0
Vadimra
Vadimra
3 марта 2026, 17:07
#
Это нужно понимать, как и то, что Трамп нанесет удар и последнему участнику «тройки" — Раше?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами