Спотовые цены на газ в Европе выросли до самого высокого уровня с января 2023 года

Эскалация боевых действий вокруг Ирана спровоцировала стремительный рост стоимости голубого топлива на европейских рынках. Во вторник, 3 марта, утром спотовые цены продемонстрировали резкий скачок, достигнув уровней, которых регион не видел более трех лет. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Рекордная динамика на хабе TTF

На эталонной европейской площадке TTF зафиксировано значительное удорожание газа с поставкой «на следующий день»:

Текущая цена: утром вторника котировки взлетели до $704 за тысячу кубометров.

Сравнение: еще в понедельник, 2 марта, торги закрылись на отметке в $531.

Стоит отметить, что такой уровень цен самый высокий с января 2023 года.

Это резко контрастирует с февральским трендом, когда на фоне ожиданий весеннего потепления цены постепенно снижались от локального пика в 500 долларов.

Причины паники: риски поставок

Рынок остро реагирует на события в Персидском заливе, поскольку масштабный конфликт ставит под угрозу стабильность энергетических потоков.

Трубопроводный газ: боевые действия могут заблокировать экспорт иранского газа в соседние государства.

Экспорт СПГ (LNG): под угрозой оказались поставки от мировых лидеров отрасли — Катара, а также Объединенных Арабских Эмиратов и Омана.

Неопределенность безопасности морских путей и целостности инфраструктуры заставляет трейдеров закладывать в цену высокие риски дефицита.

«Минфин» писал, что в понедельник фьючерсы на газ в Европе подскочили в моменте более чем на 50% — до максимума с сентября прошлого года — на фоне конфликта Ирана с США и Израилем.