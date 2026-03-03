Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
3 марта 2026, 12:14

Спотовые цены на газ в Европе выросли до самого высокого уровня с января 2023 года

Эскалация боевых действий вокруг Ирана спровоцировала стремительный рост стоимости голубого топлива на европейских рынках. Во вторник, 3 марта, утром спотовые цены продемонстрировали резкий скачок, достигнув уровней, которых регион не видел более трех лет. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Спотовые цены на газ в Европе выросли до самого высокого уровня с января 2023 года
Фото: freepik

Рекордная динамика на хабе TTF

Рекордная динамика на хабе TTF

На эталонной европейской площадке TTF зафиксировано значительное удорожание газа с поставкой «на следующий день»:

  • Текущая цена: утром вторника котировки взлетели до $704 за тысячу кубометров.
  • Сравнение: еще в понедельник, 2 марта, торги закрылись на отметке в $531.

Стоит отметить, что такой уровень цен самый высокий с января 2023 года.

Это резко контрастирует с февральским трендом, когда на фоне ожиданий весеннего потепления цены постепенно снижались от локального пика в 500 долларов.

Читайте также: Цены на нефть растут после заявлений Ирана о закрытии Ормузского пролива

Причины паники: риски поставок

Рынок остро реагирует на события в Персидском заливе, поскольку масштабный конфликт ставит под угрозу стабильность энергетических потоков.

  • Трубопроводный газ: боевые действия могут заблокировать экспорт иранского газа в соседние государства.
  • Экспорт СПГ (LNG): под угрозой оказались поставки от мировых лидеров отрасли — Катара, а также Объединенных Арабских Эмиратов и Омана.

Неопределенность безопасности морских путей и целостности инфраструктуры заставляет трейдеров закладывать в цену высокие риски дефицита.

Читайте также: на неделе цены на заправках могут вырасти на 2−3 грн: эксперт спрогнозировал, когда ждать их снижения

Напомним

«Минфин» писал, что в понедельник фьючерсы на газ в Европе подскочили в моменте более чем на 50% — до максимума с сентября прошлого года — на фоне конфликта Ирана с США и Израилем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
