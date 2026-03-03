Украину завалят дешевым сыром: как торговая война «ЕС-Китай» изменит наш молочный рынок

На мировом молочном рынке стартовал большой передел. Китай официально ввел дополнительные пошлины в размере от 7,4% до 11,7% на импорт сливок и сыра из Евросоюза. Эти пошлины будут применяться дополнительно к уже существующим ставкам (около 8% — на сливки. и 15% — на сыр). То есть по итогу европейским молочникам придется платить больше 15% при ввозе в Поднебесную сливок, и 26,7% — сыра.

Новые тарифные ставки вступили в силу с 13 февраля этого года и будут действовать пять лет — до 2031 года. «Налоги достаточно высокие, и делают европейскую продукцию фактически неконкурентной на китайском рынке», — пояснил «Минфину» руководитель компании «Молочный альянс» Сергей Вовченко.

Отметим: европейские производители молочной продукции в последние годы фактически «выдавили» из Китая многих конкурентов из других стран, в том числе украинских поставщиков.

В итоге импортеры из ЕС стали одними из ключевых поставщиков на китайский рынок молочных сливок и твердых сыров, отгружая 100 тысяч и около 30 тысяч этой продукции соответственно.

Повышение пошлин Китаем может кардинально изменить ситуацию. Во-первых, в Поднебесную станут ввозить гораздо меньше молочной продукции из ЕС. Это значит, что на «свободное место» могут претендовать поставщики из других стран, в том числе из Украины.

Во-вторых, образуются огромные объемы «лишней» молочной продукции в самой Европе, которую местные производители попытаются реализовать либо в ЕС, либо на других рынках. И тут появляется сразу несколько рисков для украинских компаний. Не исключено, что продавать свой товар им станет более сложно как на европейском, так и на отечественном рынке, которые с утроенной силой станут окучивать европейские молочники.

Вовченко не исключает, что в Украину может хлынуть еще больше сыра из Европы, и это даже может «поставить крест на украинском сыроварении». В то же время рядовые украинцы получат возможность покупать сыры со скидками.

«Минфин» разбирался, как война производителей за китайский рынок изменит ситуацию в украинском молочном сегменте, и что это значит для отечественного бизнеса потребителей.

Китай перекрывает молочные реки из ЕС

Тучи на китайском молочном рынке начали сгущаться уже давно. Из-за резкого увеличения поставок в Поднебесную продукции из Европы (в частности, сливок и сыра) в Китае начали антидемпинговое расследование. Изначально крупные поставщики из ЕС (в частности, компании FrieslandCampina, Elvir и Sterilgarda) рисковали получить вообще заоблачные дополнительные пошлины в 42,7%. Но в результате переговоров между Европейской комиссией и Пекином ставки были снижены до 7,4% на сливки и 11,7% на сыр. Одновременно остались и уже действующие до этого пошлины — около 8% на сливки и 15% на сыр.

Как объяснила «Минфину» партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Елена Омельченко, запуск Китаем дополнительных пошлин на молочную продукцию из ЕС — это важный, но не экстраординарный шаг в международной торговой практике.

«Формально речь идет о завершении антидемпингового расследования, а сам уровень дополнительных ставок — до 12% — относительно умеренный, как для антидемпинговых мер. Для сравнения: в мировой практике антидемпинговые пошлины нередко превышают 30−50%, а в отдельных секторах могут достигать 100% и больше.

Тот же Китай в разные периоды применял и более высокие ставки по стали, химической продукции и аграрных товарах. ЕС и США также регулярно запускают антидемпинговые меры с двузначными или даже трехзначными ставками. Поэтому нынешнее решение Пекина не выглядит как радикальная эскалация. Скорее, речь идет об инструменте точечного регулирования рынка, который позволит Китаю формально оставаться в пределах правил ВТО, но в то же время корректировать торговый баланс в «чувствительном» сегменте.

В то же время даже такие умеренные меры в состоянии влиять на структуру торговли, поскольку меняют ценовую конкурентоспособность и стимулируют перераспределение поставок между странами", — говорит Елена Омельченко.

Как рассказал «Минфину» Сергей Вовченко, в последние годы европейские молочники практически «выдавили» из китайского рынка украинских производителей. «Так случилось, что сырье у нас стало дороже, чем в ЕС, а в себестоимости продукции доля сырья доходит до 65%. Поэтому по стоимости биржевых молочных продуктов мы стали проигрывать европейцам до 30% в ценнике», — пояснил Вовченко.

В итоге поставщики из ЕС смогли резко нарастить отгрузки молочных продуктов в Поднебесную, что вызвало недовольство местных производителей и стало поводом для запуска антидемпингового расследования.

У этого расследования, впрочем, есть и другие, менее очевидные причины. К примеру, «закручивание гаек» в Европе для китайского автопрома (в частности, повышение пошлин для китайских электрокаров).

Как бы то ни было, по словам Вовченко, новые ставки, которые по тому же сыру уже близки к 30%, существенно ограничат пространство для маневра для европейских молочников. Они могут резко снизить поставки своей продукции в Китай. Что это значит для украинских производителей?

Шанс для украинской молочной продукции?

На первый взгляд, «притеснение» европейских молочников в Китае на руку украинским компаниям, так как дает им шанс вернуться на рынок Поднебесной.

«В теории, это может произойти. Дополнительные пошлины снижают конкурентоспособность европейской продукции в Китае, что открывает новые возможности для поставщиков из других стран, в том числе из Украины», — говорит Омельченко.

Но, по ее словам, далеко не факт, что украинские производители смогут в полной мере им воспользоваться.

«Во-первых, доступ на китайский рынок определяется не только пошлинами, а и регуляторными барьерами: ветеринарными протоколами, перечнем одобренных предприятий, квотами и сложными процедурами сертификации. Во-вторых, ключевыми выгодополучателями могут стать страны с уже наработанными торговыми отношениями с КНР и большим масштабом молочного производства — к примеру, Новая Зеландия или Австралия.

В-третьих, экспорт украинской молочной продукции в Китай сейчас ограничен как по объемам, так и по номенклатуре. Поэтому без системной экспортной стратегии быстрое наращивание поставок маловероятное", — считает Омельченко.

Сергей Вовченко настроен еще более пессимистично. «Наши молочники сейчас вряд ли смогут вернуться на китайский рынок. Логистика сложная, цены достаточно высокие. На недавней выставке в Дубае наша продукция интересовала многих потенциальных покупателей, но ровно до того момента, пока им не озвучивали цену.

Чтобы свободно проходить по цене на мировом рынке, нам нужен доступ к сырью максимум по 12 гривен за литр, а молоко в Украине сейчас стоит 14 гривен. Тому же Китаю проще завозить молочную продукцию из Океании, чем принимать нашу", — объясняет эксперт свою позицию.

Европейцы сделают молочную продукцию в Украине дешевле

Украинских переработчиков сейчас не столько интересует перспектива увеличить поставки в Китай, сколько пугают риски на европейском и отечественном рынках. Вовченко говорит, что европейские производители станут более активно искать другие рынки сбыта, и, скорее всего, увеличат натиск на наш рынок, который для них является полностью беспошлинным.

«Дешевые сыры из Европы хлынут к нам в еще больших объемах, чем сейчас (на данный момент твердые сыры из ЕС уже занимают до 60% украинского рынка — ред). Украинское сыроварение может вообще исчезнуть.

Кроме того, на европейском рынке может возникнуть переизбыток предложения, что чревато снижением цен в самой Европе, причем не только на сыр, а и на другую молочную продукцию, в том числе сливочное масло и сухое молоко, которые в ЕС активно отгружают наши экспортеры", — говорит Вовченко.

Такой расклад, с одной стороны, — минус для украинских производителей, поскольку автоматически снижает их потенциальные заработки в Европе. Но, с другой стороны, может подешеветь молочное сырье в Украине, ведь ценники раскачивают, главным образом, те же экспортеры сухого молока и сливочного масла.

«Были периоды, когда они собирали молоко с рынка даже по 20 гривен за литр», — вспоминает Вовченко. Он говорит, что если ценники на сырое молоко хоть какое-то время продержатся хотя бы на нынешней отметке в 14 гривен за литр, то украинские сыровары смогут продержаться до конца 2026 года, даже несмотря на увеличение конкуренции с европейскими поставщиками.

Доступное сырье, в свою очередь, будет способствовать и снижению цен на целый список молочной продукции — от молока, кефира и йогуртов до масла и сыра, а это на руку украинским покупателям.

Почему молочный экспорт в ЕС может стать неинтересным для наших компаний

Могут начаться перестановки и на европейском рынке молока. Как говорит Елена Омельченко, если часть европейского экспорта потеряет позиции в Китае, производители ЕС станут более активно переориентироваться на другие рынки, в том числе внутренний.

Значит ли это, что украинских молочников начнут теснить в Европе, как это уже было, скажем, с поставщиками зерна, яиц и сахара, когда под натиском протестов местных фермеров страны ЕС вводили ограничения для нашего экспорта?

Елена Омельченко говорит, что правовые условия доступа Украины на рынок ЕС не могут быть изменены «произвольно» — они определены Соглашением об Ассоциации и соответствующими тарифными режимами. Сейчас для украинского молочного экспорта в Европу действуют квоты, которые в последний раз пересматривали в 2025 году.

Тогда объемы были заметно увеличены, скажем, по сухому молоку — в три раза (до 20 тысяч тонн в год), сливочному маслу — более чем в два раза (до 10 тысяч тонн), сгущенному молоку — на 150% и т. д. Но, несмотря на это, объемы квоты все еще остаются достаточно небольшими, К примеру, в прошлом году годовую квоту по сухому молоку наши экспортеры выбрали к началу августа.

Но, по словам Омельченко, может измениться ценовая ситуация на европейском рынке из-за увеличения внутреннего предложения, и из-за этого упадет маржинальность поставок для украинских производителей. То есть, даже с учетом квот, поставлять продукцию в Европу нашим молочникам на каком-то этапе может стать невыгодно.

«Отдельно стоит учесть внутренние факторы, которые влияют на себестоимость украинской продукции. Война существенно повысила производственные и логистические затраты, нестабильность энергоснабжения и использование резервной генерации, рост затрат на логистику из-за изменения маршрутов и страхования грузов, дефицит рабочей силы из-за мобилизации, подорожание кормов, топлива и финансирования — со всем этим сталкиваются отечественные компании.

Поэтому ключевым фактором являются не тарифы и квоты, а готовность наших производителей работать в условиях военного времени, диверсифицировать рынки сбыта и обеспечивать стабильное качество продукции при конкурентной себестоимости", — подытожила Омельченко.

По данным Ассоциации производителей молока, в январе на фоне перебоев с электроэнергией украинские товарно-молочные фермы и домохозяйства снизили заготовку молока на 11,8%, по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно резко упала заготовка в частных подворьях — почти на 27%, по сравнению с декабрем 2025 года. Селяне попросту пускают стада под нож, поскольку не тянут стоимость кормов и резервного энергопитания (которое нужно обеспечивать, чтобы хранить молоко).

В то же время во второй половине 2025 года резко выросли надои молока в фермерских хозяйствах США, Океании, Южной Америки и Европы, что спровоцировало переизбыток сырья на мировом рынке. Как следствие — появилась и «лишняя» продукция — сливочное масло, сухое молоко и пр., что давит на цены. В итоге в закупке и сырье, и продукция на мировом рынке дешевеют, а в Украине — наоборот, растут, в том числе из-за дополнительных расходов на резервное энергоснабжение.