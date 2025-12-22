Китай ввел тарифы на импорт некоторой молочной продукции из Евросоюза по итогам антисубсидиарного расследования, усугубив торговый спор с блоком, в рамках которого стороны обмениваются ответными мерами. Об этом сообщает Bloomberg.
Китай ввел пошлины в 43% на «молочку» из ЕС
Что известно о пошлине
В рамках предварительного решения Пекин заявил, что введет пошлины в размере до 42,7% на некоторую молочную продукцию из ЕС, установив факт субсидирования экспорта, сообщает Министерство торговли.
Китай начал расследование поставок из региона в августе 2024 года, сосредоточив внимание на таких продуктах, как свежие и переработанные сыры.
Позднее Европейский союз оспорил расследование, запросив консультации в рамках Всемирной торговой организации.
