ЕС хочет установить минимальные цены на китайские электромобили

Евросоюз намекнул на возможный выход из торговой конфронтации из КНР по электромобилям, очертив рамки, позволяющие китайским автопроизводителям избежать штрафных импортных пошлин в обмен на принятие минимальных импортных цен. Об этом сообщает «Укравтопром».

Планы Еврокомиссии

Еврокомиссия опубликовала рекомендации, в которых приглашает китайских экспортеров электромобилей представить так называемые «ценовые обязательства», которые должны быть достаточными для устранения вредных последствий государственных субсидий Китая и обеспечить защиту, эквивалентную пошлинам, введенным в 2024 г.

В этих предложениях должны быть четко указаны минимальные цены, каналы сбыта, механизмы предотвращения перекрестных субсидий и даже будущие инвестиционные планы в ЕС.

Китайская торговая палата в ЕС приветствовала этот шаг как «мягкое приземление» в споре.