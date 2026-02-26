МВФ предупредил: изменение тарифов может ударить по устойчивости экономики США

МВФ предупредил, что неопределенность вокруг масштабных пошлин США может сильнее, чем ожидалось, затормозить экономическую активность и подорвать устойчивость экономики. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, пишет Bloomberg.

О чем предупредил МВФ

При этом влияние импортных тарифов на потребителей может оказаться менее значительным, чем предполагалось.

Глава МВФ заявила, что дефицит текущего счета США остается «слишком большим», а рост госдолга и бюджетных дефицитов создает риски для стабильности.

Фонд также предупредил, что ужесточение иммиграционной политики может замедлить занятость и сократить экономическую активность к 2027 году.

Кроме того, МВФ подчеркнул важность независимости ФРС и сохранения устойчивых государственных институтов.

Трамп повысил новые глобальные тарифы с 10 до 15%

Президент США Дональд Трамп принял решение о немедленном увеличении ставки нового универсального импортного сбора с 10% до 15%. Этот шаг стал прямой реакцией на блокирование его предыдущей таможенной политики высшей судебной инстанцией страны.

Накануне Верховный суд США отменил большинство импортных тарифов, которые администрация Белого дома ввела во время второго президентского срока. Судьи отклонили аргументы правительства о том, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) от 1977 года дает президенту косвенное право устанавливать такие сборы.

Американский лидер резко осудил этот вердикт. Сначала он попытался компенсировать отмененные меры, мгновенно введя 10-процентную пошлину, опираясь уже на другой документ — статью 122 Закона о торговле 1974 года. Однако в субботу в своей социальной сети он объявил о повышении этой ставки до максимально разрешенных 15%.